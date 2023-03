Riesige Algen-Welle rollt auf Florida zu - verheerende Folgen für Mensch und Natur möglich

Von: Anna-Lena Kiegerl

Die Algen, die auf die Küste von Florida zu schwimmen, können zur Gefahr für Mensch und Natur werden. (Symbolbild) © Muhammad Amdad Hossain/Imago

Ein 8000 Kilometer breites Band aus Algen und Seegras schwimmt auf die USA zu. Sogar aus dem All sieht man den „Klumpen“. Ein schlechtes Zeichen für die Strände Floridas.

München – Von unvorstellbarer Größe ist der Zusammenschluss aus Algen, der auf die USA zukommt. Der Klumpen, der laut nbcnews.com etwa doppelt so breit wie die Vereinigten Staaten ist, befindet derzeit zwischen dem Golf von Mexiko und Westafrika. Hier im offenen Meer sind die Algen weithin ungefährlich und sogar hilfreich für das Ökosystem. Sie bieten Lebensraum für Fische und absorbieren Kohlenstoffdioxid.

Jetzt sorgen allerdings Meeresströmungen dafür, dass das Algen-Band Richtung Westen wandert. Was bedeutet das für die betroffenen Küsten in Florida, der Karibik und am Golf von Mexiko?

Algen: schwerwiegende Folgen für die Bevölkerung möglich

Seegras taucht so gut wie jedes Jahr an den Stränden von Florida auf. Doch in den letzten Jahren wurde es immer mehr und immer unkontrollierbarer. Bereits 2018 gab es einen Höhepunkt. Die Folgen für die Bevölkerung waren damals deutlich zu spüren. Tausende Menschen landeten in Kliniken, aufgrund von Atemproblemen, die von den Algen ausgelöst wurden. Denn diese wirken sich auf die Luftqualität der betroffenen Küsten aus. Der Grund dafür: Die Algen stoßen Schwefelwasserstoff aus, welcher Atemprobleme begünstigt.

Doch nicht nur Menschen sind betroffen. Das gesamte Ökosystem ist gefährdet, wenn riesige Massen Algen auf die Küste treffen. Der Flora und Fauna unter Wasser wird das dringend benötigte Sonnenlicht entzogen. Die Wasser- und Luftqualität verringert sich drastisch. Grund zur Sorge besteht auch für die Infrastruktur, wie nbcnews.com berichtet. Die Algen könnten die kritische Infrastruktur deutlich belasten und für Probleme sorgen. Einlassventile von Anlagen wie Kraftwerken oder Entsalzungsanlagen können durch die Algen verstopft werden. Auch bei Booten und Schiffen gibt es mögliche Schäden durch Algen.

Auslöser: Klimawandel und menschliches Verhalten

Algen Ansammlungen sind keine Seltenheit. Doch die Menge an Algen ist sehr wohl ungewöhnlich. Schon jetzt wird sie als eine der größten Ansammlungen seit Beginn der Aufzeichnungen bezeichnet. Auch vor 2011 gab es dieses Phänomen, jedoch nicht auf Satelliten sichtbar. Seitdem explodiert die Anzahl an Algen regelrecht. Was ist der Grund? Wie so oft in den letzten Jahren lautet hier die Antwort: der Klimawandel und das menschliche Verhalten, wie Forscher der Florida Atlantic University herausgefunden haben. Es begünstigt, dass Flüsse, die in den Atlantik münden, immer mehr Stickstoff und andere Nährstoffe annehmen, wodurch Algenwachstum gesteigert wird, so das Ergebnis einer Studie.

Nicht nur in Nord- und Südamerika zeigt der Klimawandel seine Folgen. Auch in Deutschland wird die Umweltverschmutzung weitreichende Konsequenzen haben. Bis 2050 wird der Klimawandel die Deutschen laut einer Studie sogar bis zu 910 Milliarden Euro kosten.