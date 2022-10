SpaceX-Kapsel mit US-Astronauten und russischer Kosmonautin erreicht ISS

Russland und die USA starteten trotz der belasteten Beziehungen aufgrund des Ukraine-Krieges einen Flug zur ISS. Am Donnerstag kamen die Astronauten an.

Cape Canaveral - Hurrikan „Ian“ brachte die Pläne, eine Rakete mit drei Astronauten und Astronautinnen zur ISS zu schicken, durcheinander. Doch nun machte sich eine Rakete vom Raketenstartgelände der U.S. Air Force in Cape Canaveral auf dem Weg ins All. Das besondere: Neben einem Japaner sind auch zwei US-Astronauten und eine russische Kosmonautin an Bord der Rakete. Es ist das erste Mal seit dem Ukraine-Krieg, dass aus den USA und Russland Astronauten zusammen von amerikanischem Boden auf die internationale Raumstation (ISS) geflogen sind.

SpaceX-Rakete mit US-Astronauten und russischer Kosmonautin erreicht ISS

Die sogenannte „Crew-5“, bestehend aus vier Astronauten, flog am Mittwoch (5. Oktober) vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral im US-Bundesstaat Florida los. Im „Crew-Dragon“ des Privatunternehmens SpaceX von Tesla-Chef Elon Musk landeten die Astronauten auf der ISS. Ursprünglich sollte der Start am dritten Oktober stattfinden, doch Hurrikan „Ian“ machte dem ganzen einen Strich durch die Rechnung. Der Hurrikan traf Florida besonders hart und sorgte für Verwüstung und zahlreiche Tote.

Zu der „Crew-5“ gehören die Nasa-Astronautin Nicole Aunapu Mann, ihr Nasa-Kollege Josh Cassada sowie der japanische Astronaut Koichi Wakata. Auch die russische Kosmonautin Anna Kikina gehört zur Besatzung. Die vier Astronauten sind am Donnerstag angekommen und sollen die nächsten fünf Monate an Bord der ISS verbringen. Dort werden sie sich um einige wissenschaftliche Experimente kümmern.

Der Krieg in der Ukraine belastet auch die Beziehungen zwischen Moskau und Washington. Russland wirft den USA und der EU vor, durch die Sanktionen des Westens die russischen Arbeiten in der Raumfahrt zu erschweren. Dazu zählt auch die Produktion von militärisch nutzbaren Raketen. Für eine bestimmte Zeit stand die Zusammenarbeit der zwei Staaten auf der Kippe.

Astronauten fliegen zur ISS - und nehmen besonderen Gast mit

Die Raketenstufe „Falcon 9“ landete nach dem Start auf einem Schiff im Atlantik, das „Just Read the Instructions“ heißt. Eine Raketenstufe treibt für einen bestimmten Zeitraum die Rakete an und ist ein Bestandteil einer Mehrstufenrakete.

Die Crew nahm noch ein kurioses Schwerelosigkeit-Maskottchen mit - ein Albert-Einstein-Spielzeug. Dieses Spielzeug hatte eine simple Aufgabe. Wenn es anfängt zu schweben, wissen die Astronauten, dass die Schwerelosigkeit erreicht wurde. Man spricht auch von einem Zero-Gravity-Indicator, also einem Null-Gravitations-Indikator. Im Jahr 2020 schaffte es ein Pailletten-Dinosaurier, Fluggast einer SpaceX-Rakete zu sein.

Vor etwa zwei Wochen sind die zwei russischen Kosmonauten Sergej Prokopjew und Dmitri Petelin zusammen mit dem Nasa-Astronauten Frank Rubio zur ISS geflogen. An Bord einer Sojus-Kapsel sind die drei Astronauten vom russischen Weltraumbahnhof Baikonur in der Steppe der Republik Kasachstan in Zentralasien gestartet. Außerdem befinden sich die italienische Astronautin Samantha Cristoforetti, die Nasa-Astronauten Bob Hines, Kjell Lindgren und Jessica Watkins an Bord der ISS. (vk/dpa)