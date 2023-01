Erneut blutige Schießerei in Kalifornien – Sieben Farm-Arbeiter tot

Von: Kai Hartwig

In den USA ereignet sich erneut eine tödliche Schießerei in Kalifornien. Auch in einem weiteren US-Bundesstaat sterben Menschen durch Schusswaffen.

San Francisco/Half Moon Bay – Im US-Bundesstaat Kalifornien hat es nur zwei Tage nach der Bluttat in einem Tanzclub erneut eine tödliche Schiesserei gegeben. Südlich von San Francisco in Half Moon Bay schoss nach Polizeiangaben am Montag auf zwei nahe beieinander gelegenen Farmen offenbar ein Mann um sich. Dabei wurden an beiden Tatorten insgesamt sieben Farm-Arbeiter erschossen. Bei dem Täter handelt es sich ersten Erkenntnissen nach um einen Kollegen der Opfer, er wurde inzwischen festgenommen.

Tödliche Schießerei in Kalifornien (USA): Mann erschießt offenbar sieben Farm-Mitarbeiter

Polizeichefin Christina Corpus gab an, dass am Montagnachmittag ein Notruf eingegangen sei. Die ausgerückten Polizeibeamten hätten danach auf einer Farm vier Leichen mit Schussverletzungen entdeckt. Ein fünftes Opfer sei mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus gebracht worden. „Kurz danach wurden drei weitere Todesopfer mit Schusswunden an einem anderen Tatort entdeckt“, erklärte Corpus.

Einer der beiden Tatorte in Half Moon Bay im US-Bundesstaat Kalifornien. © Karl Mondon/dpa/Bay Area News Group

Anschließend sei der mutmaßliche Täter zu einer Polizeistation in Half Moon Bay gefahren. Dort warteten bereits Fernsehteams auf eine Pressekonferenz der Polizei. Auf den von den TV-Journalisten gemachten Aufnahmen war zu erkennen, dass bewaffnete Polizeikräfte einen offenbar asiatisch-stämmigen Mann zu Boden drücken und überwältigen. Nach Polizeiangaben ist der Tatverdächtige 67 Jahre alt, in seinem Auto wurde eine halbautomatische Waffe gefunden.

Tatmotiv laut Polizei noch unklar – US-Präsident Biden über Gewalttat informiert

Das Motiv für die Tat blieb zunächst unklar, bei den Opfern handelte es sich nach Polizeiangaben um Kollegen des Festgenommenen. Laut dem Bericht eines Lokalsenders kamen die Getöteten alle aus China. Der Angriff sei vor den Augen anderer auf den landwirtschaftlichen Höfen lebenden Menschen verübt worden, darunter mehrere Kinder, sagte Corpus. „Dass Kinder so etwas erleben müssen, es ist einfach unfassbar“, meinte die Polzeichefin.

Mitarbeiter der Strafverfolgungsbehörden kontrollieren den Tatort in Half Moon Bay, Kalifornien. © Jeff Chiu/dpa

Laut einem Sprecher des Weißen Hauses wurde US-Präsident Joe Biden über den Vorfall informiert. Er kämpft seit längerem erfolglos für eine Verschärfung des Waffenrechts in den USA.

Tödliche Schießerei auch in Iowa: Zwei Tote in Hilfszentrum für Jugendliche

Auch im Bundesstaat Iowa ereignete sich am Montag ein Schusswaffenangriff. Dort wurden zwei Menschen in einem Hilfszentrum für Jugendliche in Des Moines getötet, ein weiteres Opfer wurde schwer verletzt.

Die Todesopfer und der Verletzte seien „Jugendliche oder junge Erwachsene“ gewesen, gab die örtliche Polizei an. Inzwischen wurden nach Hinweisen von Anwohnern drei Verdächtige festgenommen, hieß es weiter.