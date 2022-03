186 Jahren lang unentdeckt auf dem Meeresgrund: US-Forscher finden bemerkenswertes Schiffswrack

Forscher finden am Meeresgrund Überreste des Schiffswracks der „Industry“. © NOAA Ocean Exploration

1836 sank die „Industry“ vor der Küste Mississippis. US-Forscher entdecken den alten Walfänger und stoßen sogar auf Informationen über die Besatzung.

Pascagoula (Mississippi) - Etwa 20 Meter lang, zwei Masten, der Rumpf aus Holz, 207 Jahre alt und auf den Namen „Industry“ getauft. Auf dieses unbekannte Ungetüm stießen US-Forscher auf dem Meeresgrund des Golf von Mexiko vor der Küste Mississippis. Vor wenigen Tagen gab die National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) den Fund des Schiffswracks bekannt. Das Walfangschiff könnte, den Forschern zufolge, einen wertvollen Beitrag zur Aufarbeitung der amerikanischen Geschichte leisten. Es könne helfen „mehr über das Leben der schwarzen und indianischen Seeleute und ihrer Gemeinschaften sowie über die immensen Herausforderungen zu erfahren, denen sie an Land und auf See ausgesetzt waren“, sagt der stellvertretende US-Handelsminister Don Graves.

USA: Entdeckung des Wracks

Auch NOAA-Administrator Rick Spinrad zeigt sich begeistert über den Fund und den möglichen Blick in die Vergangenheit: „Die Entdeckung spiegelt wider, wie Afroamerikaner und amerikanische Ureinwohner trotz Diskriminierung und anderer Ungerechtigkeiten in der Seewirtschaft erfolgreich waren.“

Die „Industry“ wurde im Jahr 1815 in Westport (Massachusetts) gebaut und war auf den Fang von Pottwalen ausgelegt. Das Fett der Wale wurde damals hauptsächlich für die Gewinnung von Öl für Brennstoff benötigt. Heutzutage ist der Walfang schwer umstritten. 20 Jahre lang jagte die Besatzung des Schiffs Wale, bis am 26. Mai 1836 ein schwerer Sturm das Schiff zum Sinken brachte. Die Besatzung überlebte das Unglück, wie eine Bibliothekarin an der Westport Free Public Library herausfinden konnte. Die Männer wurden von einem anderen Schiff aufgesammelt und in Westport an Land gebracht.

Der gelbe Punkt zeigt die ungefähre Fundstelle des Schiffswracks. © NOAA Ocean Exploration

USA: Besatzung bestand aus Indigenen, Schwarzen und Weißen

Frühere Besatzungslisten der „Industry“ zeigten, dass sich die Crew immer aus Schwarzen, amerikanische Ureinwohnern, Weißen und Menschen verschiedenster Herkünfte zusammensetzte. Die Liste vom Tag des Untergangs fehlt, die Forscher gehen allerdings von einer ähnlichen Zusammensetzung aus. Die dunkelhäutigen Seemänner hätten bei ihrer Rettung Glück gehabt, so James Delgado, Vizepräsident der an der Suche beteiligten SEARCH Inc.: „Wenn die schwarzen Besatzungsmitglieder versucht hätten, in Mississippi an Land zu gehen, wären sie nach den örtlichen Gesetzen ins Gefängnis gekommen. Und wenn sie im Gefängnis nicht für ihren Unterhalt hätten aufkommen können, wären sie in die Sklaverei verkauft worden.“

Entdecktes Schiffswrack in den USA verknüpft mit berühmtem Seemann

Eine besondere Rolle im Zusammenhang mit der „Industry“ spielt den Forschern zufolge auch der Seemann und Unternehmer Paul Cuffe. Cuffes Vater war ein freigelassener Sklave und seine Mutter eine Wampanoag-Indianerin. Sein Sohn William war wohl Navigator auf der „Industry“. Paul Cuffe sei ein „sozialer Aktivist, der einen Weg zur Beendigung des Sklavenhandels finden wollte“, wissen die Forscher und Entdecker des Wracks. Carl J. Cruz, ein unabhängiger Historiker und Nachkomme der Familie von Paul Cuffe zieht durch den Fund sogar Parallelen zu heutigen Zeit: „Die Nachricht von dieser Entdeckung ist aufregend, da sie es uns ermöglicht, die frühen Beziehungen der Männer, die auf diesen Schiffen arbeiteten, zu erforschen, was uns heute eine Lehre ist, da wir uns mit Vielfalt, Gleichberechtigung und Integration am Arbeitsplatz befassen.“

Die Aufregung um das Schiffswrack ist groß, da die Geschichte des alten Walfangschiffs so eng mit der Geschichte von ganz Amerika zusammenhängt. Die Entdeckung der „Industry“ kann sicherlich dazu beitragen, das dunkle Kapitel der Sklaverei weiter aufzuarbeiten. Erst kürzlich unterzeichnete US-Präsident Joe Biden ein Gesetz, mit dem ein Feiertag zum Ende der Sklaverei festgelegt wurde.