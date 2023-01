Schüsse in Tanzclub: Offenbar zahlreiche Tote bei Festival in Los Angeles

Von: Martina Lippl

Teilen

Tote und Verletzte bei Schießerei in der Nähe einer großen Feier zum Chinesischen Neujahr in Monterey Park (Kalifonien/USA). © Allison Dinner/imago

In Kalifornien (USA) sind in der Nähe eines Festivals zum Chinesischem Neujahr Schüsse gefallen. Die Polizei bestätigt mehrere Tote.

Update vom 22. Januar, 12.12 Uhr: Neun Menschen sind am Rande einer Feier zum chinesischen Neujahrsfest sind im Großraum Los Angeles neun Menschen erschossen worden. Das twittert das Sheriff-Büro des Los Angeles County. Der Tatverdächtige sei männlich, teilt die Polizei zudem mit. Weitere Informationen seien derzeit keine verfügbar. Zeugen, die Hinweise zu der Schießerei geben können, werden gebeten sich zu melden.

Laut Medienberichten wurden auch zahlreiche Menschen durch Schüsse verletzt. Augenzeugen zufolge schoss ein Mann mit einem automatischen Gewehr um sich.

Ob es eine Festnahme gab, war der Los Angeles Times zufolge war noch unklar. Der Besitzer eines Restaurants nahe dem Tatort sagte, drei Menschen seien in sein Lokal gerannt und hätten ihn gebeten, die Tür zu verriegeln. Sie sagten demnach, der Schütze trage so viel Munition bei sich, dass er immer wieder nachladen könne.

Update vom 22. Januar, 11.49 Uhr: Viele Details sind zunächst unklar. Auch die Zahl der Todesopfer nannte die Polizei zunächst keine. Mehr als zehn Menschen sind in der Nacht des Chinesischen Neujahr in Monterey Park – 15 Kilometer von Los Angeles entfernt – erschossen worden, berichten übereinstimmend mehrere Medien. Wie die Los Angeles Times berichtet, eröffnete der Schütze das Feuer gegen 22 Uhr Ortszeit in einem Tanzclub. Menschen seien laut Augenzeugenberichten aus dem Club geflohen.

Die Schießerei ereignete sich demnach in der Nähe eines chinesischen Neujahrsfestivals. Zehntausende hätten sich am Samstagabend dort zu einem der größten Events der Region versammelt. Die Stadt Monterey Park (61.000 Einwohner) liegt östlich von Los Angeles.

Berichte über Schüsse: Offenbar zahlreiche Tote bei Festival in Los Angeles

Erstmeldung vom 22. Januar 2022

Los Angeles – Beim Lunar New Year Celebration in Monterey Park in der Nähe von Los Angeles sind mindestens zehn Menschen durch Schüsse ums Leben gekommen. Das berichten übereinstimmend mehrere Medien. Der schreckliche Vorfall ereignete sich demnach gegen 22 Uhr Ortszeit. Tausende Menschen waren in dem Park bei dem Chinesischen Neujahrs Festival versammelt. Auf Videos in den sozialen Netzwerken ist ein Großaufgebot der Polizei zu sehen und wie Rettungskräfte offenbar verletzte Opfer auf Tragen versorgen.

Tote und Verletzte bei Schießerei

Wie die Los Angeles Times berichtet, soll ein Mann mit einem Maschinengewehr laut Augenzeugenberichten in der Gegend gewesen sein. Die Schießerei habe demnach in einem Tanzclub in der Nähe des Neujahrsfestivals stattgefunden.

Zehntausende hatte sich am Samstag zum Beginn des zweitägigen Festivals versammelt. Das „Lunar New Year“-Event sei eines der größten in der Region.

Chinesen in aller Welt haben nach dem traditionellen Mondkalender in der Nacht auf Sonntag das neue Jahr begrüßt. Das Jahr des Hasen, dem vierten der zwölf Tierkreiszeichen in der chinesischen Mythologie, soll laut Wahrsagern unter anderem für Harmonie und Langlebigkeit sorgen.

Mehr Infos in Kürze. Dieser Text wird laufen aktualisiert.