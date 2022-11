USA: Mann tötet mindestens sechs Menschen in Walmart-Supermarkt

Gewalttat in den USA: Mindestens sechs Menschen sind in einem Walmart-Supermarkt durch Schüsse getötet worden. Auch der Schütze ist tot.

Chesapeake – In einem Walmart-Supermarkt in Chesapeake im US-Bundesstaat Virginia sind mehrere Menschen durch Schüsse getötet und verletzt worden. Das teilte die Stadtverwaltung am späten Dienstagabend (Ortszeit) auf Twitter mit. Der mutmaßliche Schütze sei auch tot.

USA: Tote und Verletzte nach Schüssen im US-Walmart-Supermarkt

Nach bisherigen Erkenntnissen gebe es weniger als zehn Todesopfer, sagte ein Polizeisprecher in der Nacht zu Mittwoch vor Journalisten. Medienberichten zufolge wurden mindestens fünf Verletzte in Krankenhäuser gebracht. Zu den Hintergründen wurde zunächst nichts bekannt.

Wie CNN berichtet, vermuten die Ermittler, dass der Schütze ein Mitarbeiter oder Ex-Mitarbeiter des Supermarktes war. Der Tatverdächtige soll das Feuer im Pausenraum eröffnet haben, so CNN unter Berufung aus Ermittlerkreisen. Dann solle er die Waffe gegen sich selbst gerichtet haben.

Um 22.12 Uhr (Ortszeit) sei die Polizei wegen Schüssen in einem Walmart-Supercenter alarmiert worden, sagte Polizeisprecher Leo Kosinski. Beim Betreten des Gebäudes hätten Beamte „mehrere Tote und mehrere Verletzte“ vorgefunden. Es handele sich um ein sehr großes Geschäft, die Suche nach weiteren möglichen Opfern dauere noch an. Auf Bildern und Videos waren Dutzende Polizeiautos und Krankenwagen vor dem Einkaufszentrum zu sehen.

Walmart: „Wir sind schockiert über dieses tragische Ereignis“

„Es ist traurig. Wir sind ein paar Tage vor Thanksgiving. Es ist eine schlimme Zeit für alle Beteiligten, vor allem für die Opfer. Es ist furchtbar“, fügte Kosinski hinzu. „Gott sei Dank bin ich zu spät gekommen“, sagte ein Mitarbeiter der Nachtschicht dem örtlichen Sender WAVY TV. „Wir sind schockiert über dieses tragische Ereignis“, teilte der Einzelhandelsriese Walmart in einer Stellungnahme mit. Das Unternehmen arbeite eng mit der Polizei zusammen.

Via Twitter hat der Bürgermeister von Chesapeake, Rick West, ein Statement veröffentlicht. „Ich bin erschüttert von dem sinnlosen Akt der Gewalt, der sich letzte Nacht in unserer Stadt ereignet hat. Meine Gebete sind bei allen Betroffenen – den Opfern und ihren Familien, ihren Freunden und ihren Mitarbeitern.“ Zudem bedankt sich der Bürgermeister der 250.000 Einwohner Stadt an der Ostküste der USA für den schnellen Einsatz der Ersthelfer am Tatort. Chesapeake sei eine enge Gemeinschaft und alle seien durch die Nachrichten betroffen.

Erst am Wochenende waren bei Schüssen in einem bei Schwulen, Lesben und der Trans-Gemeinschaft populären Nachtclub im US-Bundesstaat Colorado 5 Menschen getötet und 18 weitere verletzt worden. (dpa, ml)