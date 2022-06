Oberstes US-Gericht weitet Recht auf Tragen von Schusswaffen aus – Biden „tief enttäuscht“

Von: Bettina Menzel

Das Oberste Gericht der USA hat mit einer weitreichenden Entscheidung am Donnerstag (23. Juni) das Recht auf Tragen von Schusswaffen in der Öffentlichkeit ausgeweitet (Symbolbild). © picture alliance / Genna Martin/seattlepi.com/AP/dpa | Genna Martin

Vier Wochen nach dem schlimmsten Amoklauf in den USA seit einem Jahrzehnt stufte das Oberste US-Gericht das Tragen von Waffen als Grundrecht ein. US-Präsident Biden zeigte sich enttäuscht.

Washington, DC - US-Präsident Joe Biden forderte nach dem Amoklauf von Uvalde vor wenigen Wochen strengere Waffengesetze. Umso enttäuschter zeigte er sich nun über die Entscheidung des Obersten Gerichtshofs der USA. Denn am Donnerstag (23. Juni) entschied der Supreme Court, das Recht auf Tragen von Schusswaffen auszuweiten.

US-Waffengesetze: Das hat das Oberste Gericht der USA am Donnerstag entschieden

Seit Jahresbeginn haben in den USA mehr als 20.000 Menschen durch Schusswaffen ihr Leben verloren. Das geht aus Zählungen der Nichtregierungsorganisation Gun Violence Archive hervor. Bei Kindern und Jugendlichen ist Waffengewalt in den Vereinigten Staaten die Todesursache Nummer eins – noch vor Verkehrsunfällen, wie Daten der US-Gesundheitsbehörde CDC belegen.

Das Oberste Gericht in den USA (Surpreme Court) kippte am Donnerstag ein Gesetz im Bundesstaat New York, wonach Menschen einen triftigen Grund brauchen, um eine Handfeuerwaffe verdeckt tragen zu dürfen. © picture alliance/dpa/FR170079 AP | Cliff Owen

Etwa vier Wochen nach dem schlimmsten US-Schulmassaker seit einem Jahrzehnt weitete das Oberste Gericht der USA in seiner Entscheidung vom Donnerstag nun das Recht auf das Tragen von Waffen in der Öffentlichkeit aus. Demnach kippte der Supreme Court ein Gesetz aus dem Bundesstaat New York, wonach Menschen einen triftigen Grund benötigen, um eine Handfeuerwaffe verdeckt zu tragen.

Die Urteilsbegründung bezog sich auf den zweiten Zusatzartikel zur Verfassung der Vereinigten Staaten aus dem Jahr 1791. Das Gesetz verstoße gegen die Verfassung, weil es „gesetzestreue Bürger“ daran hindere, ihr Recht auszuüben, Waffen zu besitzen und zu tragen, lautete die Urteilsbegründung am Donnerstag. Das Tragen von Schusswaffen in der Öffentlichkeit stufte das Gericht damit als Grundrecht ein.

Oberstes US-Gericht stärkt Recht auf Tragen von Schusswaffen: So weitreichend ist das Urteil

Der Oberste Gerichtshof der USA besteht aus neun Richtern, die ihren Posten auf Lebenszeit innehaben. Derzeit sind drei der Bundesrichter aus dem Lager der Demokraten, sechs von ihnen wurden von republikanischen Präsidenten ernannt. Unter Donald Trump rückte der Supreme Court deutlich nach rechts, der ehemalige US-Präsident nominierte während seiner Amtszeit drei der obersten Richter in den USA.

Sechs Monate nachdem die konservative Richterin Amy Coney Barrett dem Gericht beigetreten war, stimmte es zu, den New Yorker Fall, New York State Rifle & Pistol Association gegen Bruen, Nr. 20-843, anzuhören, wie die New York Times berichtete. Die Waffenlobbygruppe NRA hatte in dem Fall zusammen mit zwei New Yorker Männern geklagt, denen keine Waffenerlaubnis erteilt worden war. Mit den Stimmen von sechs konservativen gegen drei liberale Richter annullierte der Supreme Court am Donnerstag nun eine Verschärfung des Waffenrechts im Bundesstaat New York.

Die Entscheidung des Supreme Court hat weitreichende Auswirkungen in den USA. Insbesondere betroffen sind US-Bundesstaaten, die mit Beschränkungen des Tragens von Schusswaffen versucht hatten, Schusswaffenverbrechen zu bekämpfen. Mehrere Bundesstaaten, darunter auch Kalifornien, haben ähnliche Gesetze wie jenes, das der oberste US-Gerichtshof nun in New York kippte. Im Gegensatz dazu erlaubt mehr als die Hälfte der US-Bundesstaaten bereits das Tragen von Waffen in der Öffentlichkeit.

Biden-Reaktion auf Urteil des Supreme Court: „Widerspricht gesundem Menschenverstand“

Während die NRA die Entscheidung des Obersten US-Gerichts als „Sieg“ für „alle guten Männer und Frauen“ in den USA feierte, reagierte US-Präsident Joe Biden „tief enttäuscht“. „Dieses Urteil widerspricht sowohl dem gesunden Menschenverstand als auch der Verfassung und sollte uns alle zutiefst beunruhigen“, erklärte der Demokrat Biden.

Auch die demokratische New Yorker Gouverneurin Kathy Hochul sprach von einem „schwarzen Tag“. Die Gerichtsentscheidung sei „absolut schockierend“ und nehme den Bundesstaaten das Recht auf „vernünftige Beschränkungen“. Der New Yorker Bürgermeister Eric Adams sagte, dass dies „möglicherweise einen zusätzlichen Fluss eröffnet hat, der das Meer der Waffengewalt speist“.

In den vergangenen zwei Jahrzehnten wurden in den USA mehr als 200 Millionen Schusswaffen auf den Markt gebracht – allen voran Sturmgewehre und Handfeuerwaffen für den Privatgebrauch. Die Zahl der Morde, Massenerschießungen und Suizide nahm im Land über die Jahre zu. Allein 2020 starben 45.222 US-Bürger durch Schusswaffen.

Senat stimmt über Waffengesetz ab: So könnte es in den USA mit dem Schutz vor Waffengewalt weitergehen

Der US-Senat steht kurz davor, ein parteiübergreifendes Paket von Waffengesetzen zu verabschieden. Am Dienstag nahm ein entsprechender Gesetzesentwurf für besseren Schutz vor Waffengewalt eine erste Hürde im Senat. Dass beide Parteien sich überhaupt auf einen Gesetzestext zum Waffenrecht einigen konnten, gilt bereits als Erfolg. Um das Gesetz zu verabschieden, benötigen die Demokraten allerdings in der Parlamentskammer die Unterstützung von mindestens zehn Republikanern. Am Dienstag stimmten sogar mehr Konservative dafür, ein Erfolg des Gesetzes zeichnet sich daher ab. Im Anschluss müsste das Repräsentantenhaus noch dem Gesetz zustimmen.

Die Konservativen verfügen über eine Sperrminorität im Senat und stimmen eigentlich seit Jahrzehnten gegen strengere Waffengesetze. Es handle sich um „das bedeutendste Gesetz gegen Waffengewalt seit fast 30 Jahren“, schrieb der an den Verhandlungen beteiligte demokratische Senator Chris Murphy daher auf Twitter. Kritikern hingegen geht das Gesetz nicht weit genug. US-Präsident Biden hatte etwa im Wahlkampf angekündigt, den Verkauf von Sturmgewehren an Privatleute zu untersagen, dies kommt im jetzigen Gesetzesentwurf nicht vor.

Vorgesehen sind hingegen unter anderem ausgeweitete Hintergrundüberprüfungen bei Waffenkäufern unter 21 Jahren. Außerdem sollen finanzielle Anreize für die Bundesstaaten geschaffen werden, potenziell gefährlichen Waffenbesitzern vorübergehend die Waffen abzunehmen. Um die Sicherheit in Schulen zu verbessern, sollen zudem Milliarden fließen und auch eine bessere psychiatrische Versorgung im Land ist laut Entwurf geplant (AFP/dpa/bm).