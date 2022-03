Tragischer Todesfall: Sohn (3) spielt im Auto mit Pistole herum - und schießt Mutter (22) ins Genick

Von: Max Darga

Ein dreijähriger Junge hat beim Spielen mit einer Pistole in den USA seine Mutter erschossen.

Chicago – Der tragische Vorfall ereignete sich laut Mitteilung der Polizei vom Montag bereits am Samstagabend auf einem Parkplatz eines Supermarkts in einem Vorort von Chicago, einer Stadt im Nordwesten der USA. Der Polizei zufolge saß der Junge auf der Rückbank des Autos seiner Eltern. Irgendwie kam der Dreijährige an die Pistole seines Vaters. Wie es dazu kommen konnte, ist zunächst noch unklar.

Der örtliche Polizeichef Robert Collins gab gegenüber der Nachrichtenagentur AFP an, dass das Kind begann „damit im Auto zu spielen.“ Das Spielen mit der Waffe endete jedoch tödlich: „Irgendwann drückte das Kind ab.“ Die 22-jährige Mutter wurde im Nacken getroffen.

Mutter überlebt Schuss von ihrem Sohn (3) nicht

Die Mutter wurde zwar noch ins Krankenhaus gebracht, wurde dort aber nur noch für tot erklärt. Die Polizei nahm den Vater in Gewahrsam. Ob er die Waffe legal besaß und ob er angeklagt werden sollte, wird derzeit noch untersucht.

In den USA sind Tote durch Schusswaffen alltäglich. Experten schätzen, dass bei unbeabsichtigten Schüssen durch Minderjährige jedes Jahr im Schnitt 350 Menschen sterben. US-Präsident Joe Biden hatte sich zu Beginn des Monats bei seiner Ansprache zur Lage der Nation für eine Verschärfung der Waffengesetze in den USA ausgesprochen.(mda/afp) *Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.