Dutzende gruselige Puppen an Strand gespült – Forscher stehen vor Rätsel

Von: Martina Lippl

Teilen

Verstörender Fund: Forscher finden immer wieder gruselige Puppen an einem Strandabschnitt und posten Foto davon auf Facebook. © screenshot facebook/ mission-aransas-reserve

Es ist unheimlich. An einem Strandabschnitt von Texas werden immer wieder verstörende Puppen angespült. Forscher stehen vor einem Rätsel. Bisher gibt es eine Theorie.

Corpus Christi – Hat das Meer ein dunkles Geheimnis? Die gruseligen Puppen tauchen immer wieder auf. Woche für Woche, Monat für Monat entdecken Forscher sie an einem Strand. Durch ihre Zeit im Wasser sehen diese Puppen zum Teil verstörend aus. Die Wellen spülen dutzende davon an. Woher diese Relikte stammen, ist offenbar noch unklar. Von einer Sache sind die Wissenschaftler jedoch inzwischen überzeugt. Es wird nicht aufhören.

Verstörende Fundstücke: Gruselige Puppen an Strand gespült

Die gruseligen Puppen finden Forscher inzwischen regelmäßig an einem Strandabschnitt an der Küste von Texas. Das Gebiet an der Golfküste gehört zu einem Reservat und ist etwa 40 Meilen (umgerechnet etwa 64 Kilometer) lang. Zweimal pro Woche suchen Wissenschaftler den Strand nach Meeresschildkröten, Meeressäugern oder auch gefährdeten Vogelarten ab. Das Mission-Aransas-Reservat dient eigentlich als Meeresforschungs- und Bildungsprogramm, doch der Strandabschnitt scheint die Puppen anzuziehen. Inzwischen dokumentiert das Forscher-Team einige unheimliche Entdeckungen und postet Fotos von dutzenden Puppen in den sozialen Medien.

Meer spült mysteriöse Puppen an Strandabschnitt – Forscher dokumentieren Fund

„Wir machen eigentlich wissenschaftliche Arbeit, aber die Puppen sind ein Vorteil“, sagte Jace Tunnell im texanischen The Worth Star-Telegram. Tunnell ist Direktor des Mission-Aransas-Reservats am Marine Science Institute der Universität von Texas. Vieles, was sein Team am Strand finden würde, sei Schrott. Doch die Puppen sind eine eigene Kategorie. Die Zahl der Follower auf der Facebook-Seite des Mission-Aransas-Reservats seien in die Höhe geschossen, als er angefangen habe, Fotos von den unheimlichen Schiffbrüchigen zu posten. Inzwischen habe Tunnell 30 Puppen gefunden.

Warum tauchen die gruseligen Puppen immer an diesem Strandabschnitt auf?

Warum werden die Puppen immer an diesem Strand angespült, ist eine Frage, die wohl viele umtreibt. Die häufigen Funde wirken mysteriös. Ist es ein Zufall? Liegt etwa ein Fluch auf diesem Küstenabschnitt? Eine abschließende Antwort darauf steht zunächst noch aus. Wahrscheinlich ist es einfach Pech. Forscher haben jedoch herausgefunden, dass die Region Texas Coastal Bend ein wahrer Schrottmagnet ist.

„Strände an der Küste von Texas bekommen zehnmal so viel Müll ab wie jeder andere Strand im Golf von Mexiko“, erklärt Jace Tunnell The Worth Star-Telegram. So das Ergebnis einer zweijährigen Studie vom UT Marine Science Institute. Eine „Schleifenströmung“, die sich von der Habinsel Yucata bis nach Florida erstreckt, ist dafür verantwortlich. Diese Strömung erzeuge Wirbel, die Trümmer in Richtung der texanischen Küste spülen.

Den ersten Puppenkopf, der im Januar 2021 gefunden wurde, kaufte jemand für 35 Dollar. Das Geld sei einem Rettungsprogramm für Meeresschildkröten gespendet worden. Nun würden alle Puppen in einem Eimer gesammelt und bei der jährlichen Spendenaktion des Reservats verkauft. „Da draußen gibt es viele Alpträume“, sagt Tunnell. Dabei handelt es sich hier „nur“ um Spielzeug. An der Küste Nordamerikas sorgte dagegen ein makaberes Phänomen für Kopfzerbrechen. Dort werden Turnschuhe mit abgetrennten Füßen angespült. (ml)