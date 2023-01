Bewaffneter Mann stürmt in Fast-Food-Filiale – und bezahlt mit Leben

Teilen

Aufnahme der Videokamera: Der Räuber bedroht die Gäste, woraufhin ein Mann seine Waffe zieht und auf ihn schießt. © Houston Police Department

Die Polizei hat verstörende Aufnahmen einer Überwachungskamera veröffentlicht. Sie zeigen einen Überfall in einer amerikanischen Fast-Food-Filiale – wie in einem Western-Film.

Houston – Ein maskierter Räuber stürmte ein Fastfood-Restaurant in der texanischen US-Stadt und verlangte von jedem Gast mit vorgehaltener Waffe Geld und Wertsachen. Ein tödlicher Fehler. Denn einer der Gäste war selbst bewaffnet.

Ein vom Houston Police Department herausgegebenes Überwachungsvideo zeigt, wie der glatzköpfige Mann den Räuber vier Mal in den Rücken und dann in den Kopf schießt. Laut Polizei verteilte der Schütze dann die Wertsachen zurück an die geschockten Restaurantgäste, ehe er seelenruhig hinausging und mit einem 70er-Jahre-Pickup-Truck davonfuhr.

USA: Räuber stürmt Fast-Food-Restaurant und verlässt Lokal nicht lebend

Als der Rettungsdienst kurz darauf eintraf, war der Räuber bereits tot. Die Polizei versucht jetzt, den Schützen ausfindig zu machen – allerdings nur, um ihn als Zeugen zu befragen. Seine Aktion gilt vor dem Gesetz als reine Selbstverteidigung.

Die laxen Waffengesetze sorgen immer wieder für Kummer und hitzige Debatten in den Vereinigten Staaten. Vor einigen Monaten wurden die Bestimmungen jedoch ein Stück weit verschärft:

Aktenzeichen XY erfreut sich bereits seit Jahrzehnten großer Beliebtheit. Nun verkündete die TV-Sendung einen drastischen Schritt, ein bislang sehr beliebter Service wird eingestellt.