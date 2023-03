„Ich klinge wie Mickey Mouse“ - Bizarre Symptome nach Gift-Unglück in den USA

Von: Kathrin Reikowski

Teilen

Nach dem Zugunglück in Ohio: Michael Regan, Leiter der Umweltschutzbehörde, beantwortet Fragen am Sulphur Creek. © dpa/ Patrick Orsagos

Nach einem Zugunglück in Ohio, USA, bei dem Chemikalien freigesetzt wurden, rätseln Anwohner weiter über ihre Symptome.

East Palastine (Ohio/USA) - „Die Ärzte sagen, dass ich definitiv die Chemikalien in mir habe“, sagt Wade Lovett gegenüber der New York Post. Leider gebe es niemanden in der Stadt, der die toxikologischen Tests durchführen kann, um die Chemikalien zu bestimmen. Er spricht in extrem hohen Ton und sagt: „Meine Stimme klingt wie Micky Maus. Meine normale Stimme ist tief.“ Seit am 3. Februar in der Nähe von East Palestine (Ohio, USA) ein Zug entgleist ist und Chemikalien freigesetzt wurden, klagen Anwohnerinnen und Anwohner über gesundheitliche Beschwerden.

Eindrücklich sind besonders Lovetts Symptome, weil seine hohe Stimme die körperlichen Veränderungen belegt: „Es ist schwer zu atmen, besonders nachts. Meine Brust tut nachts so weh, dass ich das Gefühl habe, zu ertrinken. Ich huste viel Schleim“, sagt er. Außerdem habe er seinen Job verloren, weil er vom Arzt nicht zur Arbeit freigestellt werde. Jetzt sei er unter anderem im Einsatz, um den Stadtbewohnerinnen und -bewohnern Wasser in Plastikflaschen zu bringen, damit niemand Leitungswasser trinken muss.

Zugunglück in East Palestine, Ohio: Bewohner dürfen in Häuser zurück

Seit dem 8. Februar dürfen die Anwohnerinnen und Anwohner wieder in ihre Häuser zurück, die zuvor evakuiert worden waren. Sie klagten nach dem Unfall neben dem penetranten Geruch auch über gesundheitliche Probleme - darunter Kopfschmerzen, gereizte Augen und Hautausschlag.

In der New York Post beschreiben Menschen aus East Palestine, dass sich auch auf den Möbeln weiterhin Ablagerungen befinden und man etwa auf Wasserquellen im Ort noch einen öligen, regenbogenfarbigen Film sehen kann. Inzwischen hat sich ein lokales Komitee gegründet, das für mehr Unterstützung und eine bessere Untersuchung der Folgen kämpft.

Das Zugunglück in Ohio: Was bekannt ist Ort: East Palestine (Ohio, USA) Zeitpunkt: 3. Februar Der Unfallhergang: 38 Wagen eines Zugs mit 150 Waggons entgleisten, einige davon fingen Feuer. Unfallursache: Nach Behördenangaben war die Unfallursache ein überhitztes Radlager Chemikalien und die Folgen für die Bevölkerung: Große Mengen mitunter hochgiftiger Chemikalien wie das krebserregende Vinylchlorid gerieten in die Umwelt. Tagelang brannten die Waggon-Wracks. Um eine Explosion zu verhindern, ließen die Behörden die Chemikalien kontrolliert auslaufen und fackelten sie ab. Eine riesige Rauchwolke stand über dem Ort. Die Häuser im Umkreis wurden vorübergehend evakuiert. „Vinylchlorid ist der Baustein, aus dem PVC (Polyvinylchlorid) hergestellt wird. PVC ist einer der meistverkauften Kunststoffe überhaupt. Jährlich werden rund 50 Millionen Tonnen davon hergestellt. (...) Vinylchlorid selbst ist ein giftiges Gas, das sich leicht entzünden und bei entsprechender Temperatur und gemischt mit Luft explodieren kann. Beim Einatmen kann es eine Reihe von Beschwerden bis zur Atemlähmung verursachen. Außerdem ist es Krebs erregend und wird als deutlich wassergefährdend eingestuft“ (Quelle: Spektrum.de)

Entgleister Zug in Ohio: Trump reist an - Politikum in den USA

Die US-Umweltbehörde Epa machte die Eisenbahngesellschaft „Norfolk Southern“ für das Unglück verantwortlich und ordnete an, die Firma müsse vollständig für die Aufräumarbeiten aufkommen. Luft und Trinkwasser seien unbedenklich.

Der entgleiste Zug und die Folgen für die Anwohnerinnen und Anwohner sind längst zum Politikum in den USA geworden. Ex-Präsident Donald Trump nutzte die Gelegenheit für einen Wahlkampfauftritt, und um scharfe Kritik am Krisenmanagement seines Amtsnachfolgers Joe Biden zu üben. (dpa/kat)