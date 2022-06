Totimpfstoff von Valneva: EMA lässt sechsten Corona-Impfstoff in der EU zu

EU-Kommission ordert 60 Millionen Dosen

Mit dem Totimpfstoff von Valneva hat die EU-Arzneimittelbehörde am Donnerstag den sechsten Impfstoff gegen das Coronavirus in der EU zugelassen.

Amsterdam - Die europäische Arzneimittelbehörde EMA machte am Donnerstag (23. Juni) den Weg frei für den sechsten Coronavirus-Impfstoff in der Europäischen Union: Der Totimpfstoff des französisch-österreichischen Pharmakonzerns Valneva erhielt eine Empfehlung für Menschen zwischen 18 und 50 Jahren. Fast wäre jedoch ein Deal mit der Europäischen Kommission gescheitert.

Coronavirus: Warum der Impfstoff Valneva fast nicht auf den Markt kam

Thomas Lingelbach, der Chef von Valneva, hatte erst vor rund zwei Wochen Zweifel angemeldet, ob der Vorabkaufvertrag mit der Europäischen Kommission Bestand haben werde. Aufgrund einer Verzögerung bei der Zulassung wollte die Europäische Kommission die Bedingungen neu verhandeln, doch der französisch-österreichische Konzern sah sich nicht in der Lage, die Anzahl der Dosen herunterzuschrauben. Denn die reduzierten Mengenangaben würden nicht ausreichen, „um die Nachhaltigkeit des COVID-19-Impfstoffprogramms von Valneva zu gewährleisten“, hieß es in einer Pressemitteilung. Valneva sei das einzige mittelständische Unternehmen auf dem Covid-Impfstoff-Markt, gab Lingelbach in einem Interview mit Business Insider zu Bedenken.

Am Donnerstag kam nun Bewegung in den Fall, als die EMA grünes Licht für den Totimpfstoff des Herstellers gab. Nun muss nur noch die Europäische Kommission zustimmen – dies gilt jedoch als Formsache. Die EU-Kommission hat bereits 60 Millionen Dosen bestellt. In der EU sind bislang fünf Impfstoffe gegen Covid-19 zugelassen: Biontech, Astrazeneca, Moderna, Johnson & Johnson und Novavax.

Corona-Impfstoff Valneva nutzt ähnliche Technologie wie klassische Grippe-Impfstoffe

Bereits seit Dezember hatte die EMA alle Daten aus Studien und Versuchen zu dem Impfstoff mit dem offiziellen Namen VLA2001 geprüft. Im April war der Impfstoff von Valneva bereits in Großbritannien zugelassen worden. Das Präparat wird in zwei Dosen verabreicht und soll dem Körper helfen, sich vor einer Infektion mit dem Virus zu schützen. Es handelt sich um einen sogenannten Totimpfstoff, der inaktive, also abgetötete Bestandteile des Virus enthält. Menschen können sich so nicht anstecken oder erkranken, die Verabreichung des Impfstoffs kurbelt jedoch die Bildung von Antikörpern an. Das Valneva-Präparat nutzt somit eine ähnliche Technologie wie klassische Grippe-Impfstoffe.

Nach einer eingehenden Prüfung trafen die EMA-Experten die Entscheidung, dass die Daten zu dem Impfstoff solide seien und die EU-Kriterien zu Wirksamkeit, Sicherheit und Qualität erfüllten. Allerdings liegen derzeit noch zu wenige Daten zur Wirkung bei Menschen über 50 Jahren vor. Aus diesem Grund empfahl die Europäische Arzneimittelbehörde VLA2001 zunächst nur für Menschen zwischen 18 und 50 Jahren. Inwieweit der Impfstoff von Valneva gegen die Omikron-Variante wirkt, war aufgrund der Datenlage zunächst nicht klar. Die Nebenwirkungen beschreibt die EMA als mild und kurzfristig. Dazu gehören Schmerzen an der Einstichstelle, Müdigkeit, Kopf- und Muskelschmerzen und Übelkeit. Das Mittel kann bei normalen Kühlschranktemperaturen gelagert werden, was geringeren logistischen Aufwand bedeutet und auch für ärmere Länder eine interessante Alternative darstellt (AFP/dpa/bme).