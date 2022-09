Gegen Vandalismus auf der Schultoilette: Erst Fingerabdruck scannen, dann Pipi machen

Schultoiletten sind immer wieder Ziel von unappetitlichem Vandalismus und Zerstörung. Eine Schule in Australien wird nun konsequent.

Möchten die Jungen und Mädchen der Moorebank High School während des Unterrichts auf die Schultoilette, bekommen sie nur noch Zutritt mit Zugangskarte oder Fingerscan. Wie es dazu kam.

Moorebank/München - Irgendwann war es genug. Die absichtlich verdreckte Schultoilette der Moorebank High School in Sydney, mit den teils kaputten Türen, machten den Toilettengang für manche Schülerinnen und Schüler grenzwertig oder das Verrichten des Geschäfts gar unmöglich. Nun führte - laut einem Bericht von abc.net.au - die Schule ein biometrisches System ein. Nur wer scannt, darf „müssen“.

Australien: Fingerabdruck scannen vor Toilettengang - fast 1000 Schüler geben biometrische Daten ab

Daniel Scutella, ein Schüler der 11. Jahrgangsstufe, erzählt, dass er es vermied, die mit Fäkalien verschmierte Toilette zu nutzen. „Es gab Fälle, in denen die Leute ihren Kot an die Decke geschmissen haben.“ Die Böden seien außerdem voller Urin gewesen und viele der Türen kaputt. Um die Schäden zu beheben, musste die Schule nach eigenen Angaben oft tief in die Tasche greifen.

Als Konsequenz richtete die Schule im Juni ein biometrisches System ein. Kinder, die während des Unterrichts einem menschlichen Bedürfnis nachgehen müssen, scannen vor Betreten der Toilette ihren Fingerabdruck. Wer das nicht möchte, kann sich alternativ im Sekretariat eine Zugangskarte holen. So kann die Schule nachvollziehen, wer zu welcher Zeit auf der Toilette war und gegebenenfalls die Missetäter zur Verantwortung ziehen.

Die meisten der 1000 Schülerinnen und Schüler der Schule waren mit der neuen Methode einverstanden, zeigten sich kooperativ und ließen ihre Fingerabdrücke registrieren. Von den Eltern kam wenig Widerspruch, als die Schule ihr neues System via E-Mail und Schulnewsletter bekannt gab. Laut ABC war von gerade mal zwei Beschwerden die Rede.

Fingerscan für Schüler? Expertin für Cybersicherheit ist kritisch

Alana Maurushat, Expertin für Cybersicherheit und Verhalten an der Western Sydney University, ist kritisch mit dem neuen Procedere. Sie sagte laut abc.net.au, dass sie nicht glaube, dass junge Kinder die Folgen der freiwilligen Abgabe ihrer Fingerabdrücke verstehen würden. Für sie sei das eine Verletzung der Privatsphäre und stelle ein Risiko für die Cybersicherheit durch gestohlene biometrische Daten dar. „Ich möchte die Schule dringend auffordern, diese Maßnahme zu überdenken.“ Schüler, die Bedenken haben, rät sie, eine Beschwerde beim Datenschutzbeauftragten einreichen.

Brennende Klorollen und eingeschlagene Scheiben - Vandalismus auch an deutschen Schulen

Auch hierzulande gibt es immer wieder absichtliche Beschädigungen an Schulen. Die Liste ist lang. Im Januar verursachten Unbekannte erheblichen Sachschaden in zwei Schulen im Nürnberger Westen, schreibt polizei.bayern.de. Anfang Februar verursachte eine Brandstiftung an einer Würzburger Mädchenschule Rauchvergiftungen und Sachschäden. Im Januar zog Ulrich Mayer, Rektor der Kopernikusschule Freigericht, Konsequenzen, nachdem es wiederholt Probleme mit verschmutzten und verstopften Toiletten gegeben hatte. Zuletzt wurde dort eine Klopapierrolle angezündet, schreibt sueddeutsche.de. Die Verursacher hätten hier noch die Adresse ihrer Accounts mit Filzstift an den Toilettenwänden hinterlassen. Offensichtlich, um sich mit ihren Taten im Netz zu brüsten. „Das Motiv ist einfach und unsäglich: Langeweile“, sagte Mayer.

Biometrische Fingerabdrücke oder Passierscheine für die Schultoiletten. Ob es in Deutschland ähnlich Maßnahmen geben wird? „Die Einrichtung, Ausstattung und der Unterhalt einer Schulanlage ist Sache des jeweiligen Schulaufwandsträgers“, sagt eine Pressesprecherin des bayerischen Kultusministeriums gegenüber merkur.de. „Etwaige Maßnahmen zum Schutz gegen Vandalismus entscheiden die Schulaufwandsträger – selbstverständlich unter Beachtung der jeweils geltenden rechtlichen Vorgaben.“

Petition für saubere Toiletten an den Schulen

Nun gibt es aber nicht nur saubere und neue Toiletten, die von Schülerinnen und Schülern mutwillig zerstört werden. Sondern auch eine ganze Reihe von Schulen mit zu wenig Toiletten. Mit Schul-Toiletten, die stinken, verdreckt, veraltet, kaputt oder schlecht gereinigt sind. Unzählige Schüler verkneifen sich bewusst den Toilettengang, weil sie sich zu sehr ekeln, sagt Alix Puhl, Initiator der Petition Saubere und sanierte Toiletten für Frankfurts Schulen. „Manche trinken den ganzen Schultag nichts, um auf keinen Fall die Toilette nutzen zu müssen“, kritisiert Puhl gegenüber spiegel.de. Diese Kinder könnten sich in Folge des Flüssigkeitsmangels nicht richtig auf den Unterricht konzentrieren, sie bekämen oft Kopfschmerzen und seien erschöpft.