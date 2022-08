Venedig-Verbot: Zwei Touristen machen sich auf Canal Grande strafbar – Bürgermeister zürnt auf Twitter

Von: Marcus Giebel

Venedig ist als Stadt auf dem Wasser eine Attraktion. Auch deshalb herrschen dort besondere Regeln. Zwei Touristen bekamen nun die Härte des Gesetzes zu spüren.

München - Der Fall war von Anfang an sonnenklar. Das Vergehen auf Video festgehalten. Die Übeltäter jedoch nicht wirklich zu identifizieren. Wohl auch deshalb setzte Luigi Brugnaro alle Hebel in Bewegung und bat die Öffentlichkeit um Mithlife bei der Suche nach den beiden Männern, die durch den weltberühmten Canal Grande gesurft sind.



„Hier sind die beiden halbstarken Deppen, die die Stadt zum Gespött machen“, wetterte der Bürgermeister der Lagunenstadt in seinem Tweet, der die Surfer in einem neunsekündigen Clip auf dem Wasser zeigt: „Ich bitte alle, uns dabei zu helfen, sie zu identifizieren, damit wir sie bestrafen können, auch wenn unsere Waffen stumpf sind.“

Im gleichen Atemzug fordert der 60-jährige Unternehmer: „Wir brauchen dringend mehr Befugnisse für Bürgermeister in Fragen der öffentlichen Sicherheit!“ Schließlich folgt noch die Belohnung für Hinweisgeber: „Ich biete demjenigen, der sie entdeckt, ein Abendessen an.“

Surfer in Venedig bestraft: Schwimmen im Canal Grande und Liegen am Ufer kann teuer werden

Denn bei der Surfrunde handelte es sich um eine Straftat nach der Verordnung der Stadtpolizei der Stadt Venedig. So ist schon das Schwimmen oder ins Wasser springen eine Ordnungswidrigkeit und zieht eine Geldstrafe von 350 Euro nach sich. In Badekleidung oder mit nacktem Oberkörper durch die Gassen zu gehen, kostet immerhin 250 Euro, selbst das Sitzen oder Liegen an Ufern, auf Stufen, Brücken oder Hochwasserstegen kann bis zu 200 Euro teuer sein.



Dabei geht es um den Schutz der Stadt und der Landschaft, die Sicherheit und Hygienestandards sollen beachtet werden. Sicher auch deshalb war Brugnaro so erpicht darauf, die beiden Surfer umgehend zur Räson zu bringen.

So nicht erlaubt: Der Canal Grande in Venedig darf weder zum Surfen noch zum Schwimmen genutzt werden. © Twitter/@LuigiBrugnaro

Bürgermeister von Venedig jagt Surfer via Twitter: Engländer und Chinese müssen je 1500 Euro zahlen

Auch wenn der Politiker anfangs gar nicht so optimistisch klang, twitterte er nicht einmal sechs Stunden nach der ersten Nachricht die Lösung des Falles in die Welt hinaus. „Wir haben die beiden ‚Helden‘ von heute Morgen identifiziert“, jubelte Brugnaro, dem zufolge die Surfbretter beschlagnahmt worden seien und die beiden Männer einer Anklage entgegensehen würden. Zuletzt dankte er allen für die Unterstützung.

Wie die Zeitung Il Gazzettino am Tag darauf unter Verweis auf die Polizei berichtete, habe es sich um „zwei junge ausländische Touristen“ gehandelt, die mit ihren elektrischen Surfbrettern „Protagonisten eines absurden Stunts im Canal Grande“ gewesen seien. Nachdem sie die verhängte Strafe von jeweils 1500 Euro pro Person beglichen hätten, hätten sie Venedig am Tag nach dem Surftrip verlassen.

Gegen den Engländer und den Chinesen, die beide ihren Wohnsitz in Australien hätten, sei zuvor eine behördliche Ausweisungsverfügung aus der Stadt erlassen worden. (mg)

