Verdacht auf Gruppenvergewaltigung auf Mallorca – Fünf deutsche Urlauber in U-Haft

Von: Maximilian Kettenbach, Romina Kunze

Wegen des Verdachts einer Gruppenvergewaltigung müssen fünf deutsche Urlauber in Untersuchungshaft. Das beschloss der Haftrichter am späten Samstagabend.

Update vom 16. Juli, 13.32 Uhr: Die Ermittlungen nach der mutmaßlichen Gruppenvergewaltigung auf Mallorca laufen auf Hochtouren. Die spanische Polizei soll offenbar „biologische Spuren“ im Hotelzimmer an der Playa de Palma gefunden haben, berichtet die spanische Zeitung Última Hora. Im Labor des Polizeipräsidiums auf Mallorca sollen diese Proben nun weiter analysiert werden.

Nach mutmaßlicher Gruppenvergewaltigung auf Mallorca: Polizei findet „biologische Spuren“ im Hotelzimmer

Bereits am Freitagmittag habe die Nationalpolizei mit dem mutmaßlichen Tatverdächtigen ein Tatortbegehung am Hotel vorgenommen haben, schreibt auch die Mallorca Zeitung. Die Tatortbegehung habe rund 40 Minuten gedauert. Zwei Personen seien vor den Augen der Presse in das Gebäude geführt worden sein, die übrigen vier über einen Seiteneingang. Einsatzkräfte der Spurensicherung waren zuvor eingetroffen. Auf Fotos von Presseagenturen und auch in den lokalen Medien ist zusehen, wie Beamte einen Tatverdächtigen, der sein Gesicht, mit einem T-Shirt bedeckt, ins Hotel führen.

Verdacht einer Gruppenvergewaltigung auf Mallorca – Das ist über die Tatverdächtigen bekannt

Update vom 16. Juli, 12.38 Uhr: Fünf Mallorca-Urlauber aus Deutschland sitzen seit Samstagabend wegen Verdachts einer Gruppenvergewaltigung in U-Haft. Die jungen Männer sollen im Alter zwischen 21 und 23 Jahre alt sein und nach Polizeiangaben alle die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen. Nach RTL-Informationen sollen die Männer aus Dortmund kommen.

Die mutmaßlichen Tatverdächtigen wurden am Donnerstag gegen 3.40 Uhr festgenommen. Ihnen wird vorgeworfen, eine deutsche Urlauberin in der Nacht auf Donnerstag (13. Juli) in einem Hotel an der Playa de Palma vergewaltigt zu haben. Bei dem Opfer handelt es sich laut der spanischen Zeitung Última Hora um eine 18-Jährige aus Deutschland, die mit einer Freundin ihren Urlaub auf der Insel verbrachte.

Was genau im Hotelzimmer geschah, versucht die spanische Polizei zu ermitteln. Im Hotelzimmer wurden Spuren gesichert. Die Handys der Tatverdächtigen beschlagnahmt. Es gibt laut Polizei kurze Videos von der Tat. Zudem weist das Opfer Verletzungen auf, die mit einer Gruppenvergewaltigung vereinbar sind, berichtet Última Hora.

Nach den ersten Erkenntnissen der Polizei soll die junge Frau in der Nacht auf Donnerstag einen etwa gleichaltrigen Mann in einer Bar an der Playa de Palma (bekannt als Ballermann) kennengelernt haben. Die Frau soll freiwillig mit dem Deutschen mitgegangen sein. Beide wollten in das Hotel des Mannes. Da die Frau jedoch kein Gast des Hotels war, wurden sie an der Rezeption abgewiesen. So seien sie in ein anderes Hotel gegangen, wo sich Freunde des Mannes aufhielten. Als diese später in ihr Zimmer kamen, hätten vier von ihnen die Frau zu sexuellen Handlungen gezwungen. Einer der Verdächtigen habe die Tat mit seinem Handy gefilmt. Das Opfer floh ins Badezimmer. Einer der Männer habe der Frau gegenüber eingestanden, dass die Männer zu weit gegangen seien. Er habe die junge Frau beruhigt und sie in ihr Hotel begleitet, wo die sie die Polizei alarmierten.

Mutmaßliche Gruppenvergewaltigung auf Mallorca – Tatverdächtigen drohen bis zu 12 Jahren Gefängnis

Update vom 16. Juli, 8.58 Uhr: Es sind schwere Vorwürfe: Mehrere Urlauber aus Deutschland sollen auf Mallorca (Spanien) eine Frau vergewaltigt haben. Fünf Männer sitzen seit Samstagabend (15. Juli) in U-Haft. Eine Freilassung gegen Kaution schmetterte der zuständige Richter ab. Den Tatverdächtigen wird vorgeworfen, in der Nacht auf Donnerstag (13. Juli) eine deutsche Urlauberin in einem Hotel an der Playa de Plama vergewaltigt zu haben.

Wie die Mallorca Zeitung berichtet, habe die Polizei inzwischen bestätigt, dass einer der Männer die mutmaßliche Gruppenvergewaltigung mit dem Handy gefilmt hat. In Spanien drohen den Beschuldigten Haftstrafen von zehn bis 12 Jahren. In Härtefällen könne eine U-Haft in Spanien bis zu vier Jahren andauern, berichtet die lokale Nachrichtenzeitung. Es gäbe dafür eine Reihe von Voraussetzungen.

Verdacht auf Gruppenvergewaltigung auf Mallorca – Fünf deutsche Urlauber müssen in U-Haft

Update vom 15. Juli, 23.35 Uhr: Entgegen spanische Medienberichte hat der Haftrichter im Fall der sechs deutschen Urlauber doch noch am späten Samstagabend eine Entscheidung verkündet. Fünf der jungen Männer müssen wegen des Verdachts einer Gruppenvergewaltigung in Untersuchungshaft. Eine Freilassung gegen Kaution lehnte das zuständige Gericht am Samstag ab, teilte eine Justizsprecherin am späten Abend mit. Ein sechster Urlauber aus Deutschland wurde freigelassen.

Untersuchungshaft kann in Spanien Wochen und Monate dauern. Im Falle einer Verurteilung wegen Vergewaltigung könnten gegen die Deutschen Strafen von bis zu zwölf Jahren verhängt werden. Die mutmaßliche Gruppenvergewaltigung soll sich in der Nacht auf Donnerstag am Ballermann ereignet haben. Die spanische Polizei hat am Samstagnachmittag bereits weitere Informationen zum mutmaßlichen Tathergang veröffentlicht.

Vorwurf der Gruppenvergewaltigung: Haftrichter vertagt offenbar Entscheidung über U-Haft

Update vom 15. Juli, 22.43 Uhr: Nach einer möglichen Gruppenvergewaltigung auf Mallorca steht die Entscheidung über einen Haftbefehl gegen sechs Urlauber aus Deutschland offenbar weiter aus. Eigentlich sollten die sechs jungen Männer am Samstag (15. Juli) dem Haftrichter vorgeführt werden, der über ihr weiteres Schicksal entscheiden muss. Zur Debatte steht derzeit, ob die Verdächtigen in Untersuchungshaft müssen oder gegen Kaution freikommen können.

Der Richter habe nach Informationen von spanischen Medien die Anhörung verschoben, weil er die Dokumente zu dem Fall eingehender studieren wolle. Wann die Anhörung nun stattfinden solle, ist noch unbekannt; nach spanischem Recht darf ein Verdächtiger allerdings höchstens 72 Stunden ohne richterliche Anordnung festgehalten werden.

Vorwurf der Gruppenvergewaltigung: Blüht den sechs Deutschen viele Jahre Haft?

Update vom 15. Juli, 15.50 Uhr: Eigentlich sollten die sechs Urlauber aus Deutschland, die unter Verdacht einer Gruppenvergewaltigung stehen, bereits dem Haftrichter vorgeführt werden. Die Anhörung war mehreren Medienberichten zufolge für Samstagmittag (15. Juli) angesetzt, verzögert sich nun aber auf den Nachmittag oder frühen Abend. Der Grund hierfür ist unbekannt.

Die sechs jungen Männer waren schon am Morgen in Handschellen in das Gericht in Palma de Mallorca gebracht worden, nachdem sie am Donnerstag (13. Juli) in Gewahrsam genommen worden waren. Der Haftrichter soll entscheiden, ob die Verdächtigen in Untersuchungshaft kommen oder womöglich gegen eine Kaution freikommen dürfen.

Laut spanischen Medien haben die Ermittler ein Handyvideo der vermeintlichen Tat sichergestellt, deren Inhalt nun geprüft würde. Sollte es zu einer Verurteilung kommen, könnte den Männern mehrere Jahre Haft drohen; in Spanien kann Vergewaltigung mit bis zu zwölf Jahren Gefängnis geahndet werden.

Vorwurf der Gruppenvergewaltigung: Gleicher Haftrichter, der Kegelbrüder 2022 in U-Haft schickte

Update vom 15. Juli, 13.42 Uhr: Am Samstagmorgen sind die sechs Männer, denen eine Gruppenvergewaltigung vorgeworfen wird, dem Haftrichter vorgeführt worden. Wie ein RTL-Reporter berichtet, hatten die Männer beim Ankunft am Gericht Fußballtrikots über den Kopf gezogen. Offenbar, um nicht erkannt zu werden.

Außerdem soll ein Elternpaar eines der Verdächtigen anwesend gewesen sein, sichtlich aufgelöst. Der vorsitzende Richter soll Antoni Rotger sein - der gleiche Richter, der im vergangenen Jahr die Kegelbrüder wochenlang in Untersuchungshaft sitzen ließ.

Mutmaßliche Gruppenvergewaltigung auf Mallorca: Video der Tat aufgetaucht?

Update vom 14. Juli, 19.17 Uhr: Eine Gruppe junger Erwachsener aus Deutschland wird vorgeworfen, eine ebenfalls aus Deutschland kommende 18-Jährige vergewaltigt zu haben. Nun soll ein Video der vermeintlichen Tat aufgetaucht sein.

Wie die spanische Nachrichten-Plattform Ultima Hora berichtet, habe einer der sechs jungen Männer den wohl nicht einvernehmlichen Gruppen-Sex mit seinem Handy gefilmt haben. Die Beamten vor Ort hätten demnach das Mobiltelefon mit dem Video sichergestellt und würden den Inhalt derzeit analysieren.

„Sexueller Angriff“: Sechs Mallorca-Urlauber festgenommen

Update vom 14. Juli, 15.19 Uhr: Gegen die Touristen werde wegen eines mutmaßlichen „sexuellen Angriffs“ ermittelt, teilte die spanische Polizei am Freitag mit. Sie sollen sich in einem Hotel in Palma an einer ebenfalls aus Deutschland kommenden jungen Frau vergangen haben.

Der Vorwurf des „sexuellen Angriffs“ umfasst nach spanischem Recht eine Vielzahl von Straftaten von Online-Übergriffen bis zu Vergewaltigung. Die sechs Deutschen - alle zwischen 20 und 29 Jahre - wurden laut Polizei am Freitag befragt. Sie sollen am Samstag einem Richter vorgeführt werden.

Update vom 14. Juli, 14.30 Uhr: Alle sechs Tatverdächtigen wurden von der Polizei am Freitag in das Hotel gebracht, wo sich die Tat ereignet haben soll, wie ein dpa-Fotograf vor Ort bestätigte. Am Samstag sollten die fünf Deutschen und ein in Deutschland geborener Türke einem Haftrichter vorgeführt werden. Sollte er Untersuchungshaft anordnen, könnten die sechs Mallorca-Urlauber wochenlang im Gefängnis bleiben. Zunächst hatte die Polizei von sechs Deutschen gesprochen.

Gruppenvergewaltigung auf Mallorca: Sechster Deutscher in Haft – seine Aussage zeichnet anderes Bild

Update vom 14. Juli, 13 Uhr: Neue Aussagen der Polizei werfen ein etwas anderes Bild auf die Ereignisse. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, war der Tathergang etwas anders, als zunächst in spanischen Medien dargestellt. Der zuletzt festgenommene sechste Deutsche habe in der Nacht auf Donnerstag in der Partyhochburg am Ballermann eine Deutsche kennengelernt. Beide hätten zunächst einvernehmlichen Sex im Hotelzimmer gehabt, ehe plötzlich die Freunde des Mannes ins Zimmer kamen.

Später seien fünf deutsche Freunde des Mannes hinzugekommen, von denen einige die Frau vergewaltigt haben sollen, die anderen hätten tatenlos zugeschaut, sagte ein Polizeisprecher. Die Frau habe schließlich aus dem Zimmer fliehen können und mit Hilfe des Hotel-Rezeptionisten die Polizei alarmiert .Ob der Mann, den die Frau anfangs kennengelernt hatte, bei der mutmaßlichen Vergewaltigung dabei war, blieb zunächst unklar.

Ultima Hora hatte zuvor berichtet, dass der Mann die Frau möglicherweise ins Hotel mitbrachte, wo seine Freunde bereits im Zimmer gewartet hätten. Der Vorfall am Ballermann ereignete sich Medien zufolge im Hotel Occidental Playa de Palma, das sich in der Avinguda de Fra Joan Llabrés befindet.

Mittlerweile ist die Spurensicherung der Nationalpolizei eingetroffen. Um 12.40 Uhr wurden zwei Tatverdächtige in Begleitung der Polizei ins Hotel zur Tatortbegehung gebracht, berichtet die Mallorca Zeitung.

Sechster Urlauber gefasst – Polizei meldet Festnahme nach Gruppenvergewaltigung auf Mallorca

Update vom 14. Juli, 12.20 Uhr: Die bisher flüchtige sechste Person im Zusammenhang mit der mutmaßlichen Gruppenvergewaltigung auf Mallorca ist gefasst. Das berichtet die spanischen Zeitung Ultima Hora. Die Polizei analysiert mittlerweile zudem die Überwachungskameras des Hotels, um weitere Anhaltspunkte für den Vorfall zu finden. Sie rekonstruieren die Tat zur aktuellen Stunde im Hotelzimmer.

Die verhafteten Deutschen werden von den Medien als „Rudel“ bezeichnet. Laut Informationen aus dem Justizbereich ist der sechste Verdächtige derjenige, der zuerst sexuelle Beziehungen mit der 20-jährigen Frau hatte. Die Abteilung für Familien- und Frauenpflege der Nationalpolizei (UFAM) wurde unterdessen mit den Ermittlungen beauftragt.

Das mutmaßliche Opfer war auch mit einer Gruppe von Freunden im Urlaub auf Mallorca. Am Mittwochabend entschieden sie sich dazu, an den Strand zu gehen und etwas zu trinken. Dort traf die Frau auf einen der Männer, die jetzt inhaftiert sind. Sie begleitete ihn in ein Hotel, wo bereits weitere Freunde von ihm warteten. Einigen Mitgliedern dieser Gruppe wird vorgeworfen, die 20-jährige Frau dort vergewaltigt zu haben.

Mutmaßliche Gruppenvergewaltigung auf Mallorca: Steckte perfider Plan dahinter? Fünf Deutsche in Haft

Erstmeldung vom 14. Juli 2023, 10.30 Uhr: Palma de Mallorca – Die spanische Nationalpolizei hat am Donnerstagmorgen an der Playa de Palma auf Mallorca fünf deutsche Touristen festgenommen. Das berichtet das Mallorca Magazin unter Berufung auf die Polizei. Ihnen wird eine Gruppenvergewaltigung vorgeworfen. Die Männer sollen um die 20 Jahre alt sein, ebenso wie das mutmaßliche Opfer, das ebenfalls aus Deutschland kommen soll.

Ersten Angaben aus Spanien zufolge könnte es sich dabei um den perfiden Plan eines 20-Jährigen gehandelt haben. Nachdem er die Frau kennengelernt hatte und sich beide nähergekommen waren, soll er vorgeschlagen haben, ins Hotelzimmer seiner Unterkunft in der Joan-Llabrés-Straße zu gehen. Den Informationen von Ultima Hora – der Schwesternzeitung des Mallorca Magazins – zufolge glaubte die Frau, allein mit dem Mann in dessen Zimmer zu kommen. Laut Bildzeitung dachte dies auch der 20-Jährige.

Dort folgte dann jedoch die böse Überraschung. Sie sah sich vier weiteren Männern gegenüber. Daraufhin wollte die 20-Jährige gehen, wurde daran aber gehindert. Einige der Männer sollen die Frau dann vergewaltigt haben, andere sahen dabei zu, bis die Frau schreiend aus dem Zimmer gelaufen sein soll, heißt es im Bericht aus Spanien.

Gruppenvergewaltigung auf Mallorca: Tatverdächtiger wird noch gesucht

Ein Mitarbeiter der Hotelrezeption habe dann die Polizei gerufen. Die Beamten der Nationalpolizei nahmen die Männer um 3.40 Uhr fest und beschlagnahmten deren Handys. Die Frau wurde in die Klinik Son Llàtzer gebracht, ein sechster Tatverdächtiger wird noch gesucht. Eine mögliche Untersuchungshaft prüft nun der Haftrichter am Samstag in Palma. Die Tatverdächtigen streiten laut Bild die Vorwürfe ab, die sexuellen Handlungen seien einvernehmlich erfolgt.

Erst im Sommer 2022 wurden zwei Deutsche am Ballermann festgenommen, weil sie eine Frau vergewaltigt haben sollen. Nach einer Gruppenvergewaltigung 2019 kam es sogar zu Demonstrationen auf der Insel. In diesem Sommer gerieten deutsche Mallorca Touristen bereits in die Schlagzeilen, weil sie von Securitys durch die Straßen gejagt wurden.