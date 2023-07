Gewaltsamer Tod von Leon (6) aus Tirol war wohl Mord – Richter rechnen mit Vater ab

Von: Marcus Giebel

Jede Hilfe kam zu spät: Einsatzkräfte suchen am 28. August 2022 die Kitzbüheler Ache ab, in der Leon ums Leben kam. © Georg Köchler/dpa

Nach dem Tod von Leon sitzt der Vater seit vier Monaten hinter Gittern. Eine Haftbeschwerde wird abgeschmettert, die Richter finden deutliche Worte.

Innsbruck – Der Tod des kleinen Leon (6) ist womöglich von langer Hand geplant worden. Das geht aus einer Beschlussvorlage zum auch nach zehn Monaten noch ungeklärten Fall hervor, über die unter anderem RTL und oe24 berichten. Demnach rechnet der Oberste Gerichtshof (OGH) mit dem Vater des Jungen ab, der am 28. August 2022 tot in der Kitzbüheler Ache in St. Johann aufgefunden worden war. Florian A., der seit März offiziell als Tatverdächtiger gilt, wird ein hohes Maß an „krimineller Energie“ vorgeworfen.

Der in Hessen aufgewachsene 38-Jährige hatte an jenem Sommertag mit seinem wegen einer geistigen Beeinträchtigung auf einen Kinderwagen angewiesenen Sohn einen morgendlichen Spaziergang unternommen, während dem er nach eigenen Angaben überfallen und in der Folge ohnmächtig wurde. Als er wieder zu sich gekommen sei, kam für Leon demnach jede Hilfe zu spät.

Tod von Leon: Tatverdächtiger Vater legt Haftbeschwerde ein - die wird zurückgewiesen

Seit vier Monaten sitzt A. in Untersuchungshaft. Dagegen hatte er Beschwerde eingelegt, die jedoch zurückgewiesen wurde. Dabei kamen nun neue Details aus den Ermittlungen ans Tageslicht.

So soll der Deutsche bereits vier Wochen vor dem Tod seines Sohnes Suchbegriffe wie „ohnmächtig“ bei Google nachgeschlagen haben. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass er Leon selbst ins Wasser warf und sich anschließend mit einer Sektflasche auf den Hinterkopf schlug, zudem „geringfügige Verletzungen im Gesichtsbereich“ zufügte und sich letztlich auf den Boden fallen ließ, wo er um 5.20 Uhr von einem Passanten aufgefunden wurde.

Leons Tod noch nicht aufgeklärt: Ermittler gehen von „akribisch vorbereitetem Mord“ aus

Weiter heißt es, die Richter würden wegen dieser Vertuschungsversuche von einem „geradezu akribisch vorbereiteten Mord“ ausgehen, attestieren A. „ein auffallendes Maß an Kaltblütigkeit“. Die schon erwähnte „kriminelle Energie“ schließen sie auch aus seinem Nachtatverhalten, etwa der „monatelangen Täuschung der Strafverfolgungsbehörden“, sowie weiteren Tatsachen wie der Auslobung einer Belohnung in Höhe von 30.000 Euro für Hinweise im Zusammenhang mit dem Tod von Leon. Die Eltern hatten sich auch mit einer emotionalen Botschaft zu Wort gemeldet.

Damit aber nicht genug der Vorwürfe. A. wird sogar als Gefahr für die Allgemeinheit angesehen. So sei nicht auszuschließen, dass er „mit massiver Gewalt gegen Mitmenschen reagieren könnte“.

Mit Hilfe des Bundeskriminalamtes habe das Tiroler Landeskriminalamt das Online-Verhalten von A. analysiert und auch die gesamte Familie in den Blick genommen. So hätten die Ermittler auch erfahren, wie Leons Syngap-Syndrom deren Leben beeinflusst haben könnte. Diese sehr seltene Erkrankung hat lebenslange Koordinations- und Entwicklungsstörungen zur Folge. Betroffene sind nicht in der Lage, ein eigenständiges Leben zu führen.

Anwalt von Leons Vater reagiert: Vorwurf der „abenteuerlichen Schlussfolgerung“

RTL berichtet auch von einer Stellungnahme des Anwalts von Leons Vater. Demnach wehre sich A. gegen die „abenteuerliche Schlussfolgerung“ und weise den Vorwurf weiterhin „vehement“ zurück. Weiter kritisiert Dr. Hubert Stanglechner, die Google-Suche nach dem Begriff „ohnmächtig“ werde in der Beschlussvorlage erwähnt, jedoch nicht näher bewertet. Zudem seien bislang nur zwei der Glasscherben vom Tatort auf DNA untersucht worden. Auf einer davon sei lediglich die DNA eines fremden Mannes gefunden worden. Der Ermittlungsstand von Anfang März – also dem Zeitpunkt der Festnahme – sei „überholt“.

Seither sind vier Monate vergangen, die A. hinter Gittern verbracht hat. Doch eine Anklage gegen ihn wurde noch nicht erhoben. Auch deshalb gilt nach wie vor die Unschuldsvermutung. (mg)