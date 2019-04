Schock-Moment auf Familien-Achterbahn: "Plötzlich gab es einen lauten Knall"

Ein lustiger Familientag in einem Freizeitpark in Verden verwandelte sich für einige Familien in einem Alptraum, nachdem es zu einer Achterbahn-Panne gekommen war.

Am Wochenende wollte ein Freizeitpark in Verden die Saison mit einem besonderen Angebot eröffnen

Auf der Familienachterbahn kam es allerdings zu einer Störung

Viele hatten Panik

Dazu soll es im Freizeitpark zu weiteren ähnlichen Vorfällen gekommen sein

Verden - Viele Familien hatten sich diesen Tag bestimmt ganz anders vorgestellt. Im "Magic Park" in Verden bei Bremen ist es am Sonntagnachmittag zu einer gefährlichen Panne gekommen, wie nordbuzz.de* berichtet.

Magic Park in Verden: Eröffnungs-Wochenende wird zum Pannen-Wochenende

Am Eröffnungswochenende vergangene Woche war im Verdener Freizeitpark "Magic Park" eine besondere Aktion geplant: Alle Kinder, die im Winter Geburtstag hatten, hatten freien Eintritt. Natürlich wollten sich viele Familien das Angebot nicht entgehen lassen. Doch leider werden einige davon diesen Tag nicht schnell vergessen können. Denn auf der Familienachterbahn kam es am Sonntagabend plötzlich zu einer Störung!

Achterbahn-Panne im Magic Park in Verden: Schock-Moment für Besucher

Wie Thomas Lewandrowski, Geschäftsführer von Magic Park im Gespräch mit dem Weser Kurier erklärte, soll es sich dabei um einen "Defekt an einem der Wagen" der Familienachterbahn gehandelt haben. Daraufhin habe ein Mitarbeiter des Parkes die Bahn sofort gestoppt, wie es in solchen Fällen vorgesehen sei. Verletzt wurde zum Glück niemand. Doch der Vorfall scheint bei vielen Betroffenen Spuren hinterlassen zu haben. „Die Bahn raste in die erste Kurve und plötzlich gab es einen lauten Knall“, ist zum Beispiel auf den sozialen Netzwerken zu lesen. Oder: „Alle hatten riesige Panik und schrien vor Angst. Die Achterbahn war außer Kontrolle und fuhr nun mehrmals vor und zurück, während der Wagen immer bedrohlicher neben der Spur hing.“

Mehr News aus Bremen: Supermarkt-Räuber flüchten vor Polizei - Pizzeria wird ihnen zum Verhängnis

Achterbahn-Panne im Magic Park in Verden: Ursache weiterhin unklar

Lewandrowski kann sich selbst den Vorfall nicht erklären. Die Achterbahn sei erst Anfang vergangener Woche vom TÜV abgenommen, erzählte er dem Weser Kurier. „Wir können nichts in Betrieb nehmen, was nicht vorher überprüft wurde“, versicherte der Geschäftsführer noch. Und dennoch soll es am selben Wochenende zu weiteren ähnlichen Vorfällen gekommen sein, wie Augenzeugen berichteten: „An diesem Tag brach auch noch eine Hüpfburg zusammen und einige Familien steckten in der Drachenbahn fest“, erzählte ein Park-Besucher der Zeitung.

Mehr aus der Region: Horror-Attacke auf Kind! Hund beißt 2-Jährigem Stück Fleisch aus Gesicht

Auch diese Zwischenfälle wurden vom Geschäftsführer des Parkes bestätigt. Lewandrowski versicherte allerdings, dass die Sicherheit im Magic Park immer an erster Stelle stehe. Bis die Ursache für den Defekt geklärt sei, wolle er die Familienachterbahn natürlich nicht mehr in Betrieb nehmen. Der Parkbetreiber ließ die Besucher zudem wissen, dass er die Probleme zutiefst bedauere und derzeit nichts weiter tun könne, als sich dafür zu entschuldigen.

Nach so einem Start kann die Saison im Magic Park eigentlich nur noch besser werden.

Das könnte Sie auch interessieren: Abi-Party mit 600 Schülern droht zu eskalieren - Polizei rückt mit Hunden an

*nordbuzz.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.

fm