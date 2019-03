43 Tage lang vermisst: 15-jährige Katharina wieder da - Mama spricht über furchtbare Details 

Die 15-jährige Katharina aus Verden in Niedersachsen wurde 43 Tage vermisst, nun tauchte das Mädchen wieder auf. Auch Details zu ihrem Verschwinden werden nun bekannt.

Update vom 27. März 2019, 10.14 Uhr: Wie die Frankfurter Allgemeine berichtet, ist die 15-jährige Katharina bereits zu ihrer Familie zurückgekehrt. Demnach wurde das Mädchen, das ganze 43 Tage als vermisst galt, noch am Abend zu ihrer Familie zurückgebracht. Ihre Mutter äußerte sich erst vor wenigen Tagen in der Bild über das plötzliche Verschwinden ihrer Tochter. Demnach habe es, anders als von der Polizei veröffentlicht, keinen Streit in der Familie gegeben. Besonders tragisch: Die Familie verlor erst letztes Jahr ein Kind. Der Sohn der Familie verunglückte im Alter von 19 Jahren bei einem Autounfall.

Hinweise auf eine Straftat liegen bei dem Verschwinden der 15-jährigen Katharina offenbar nicht vor. Warum das Mädchen aber verschwand, ist noch nicht bekannt.

Update vom 26. März 2019: 43 Tage war Katharina aus Verden in Niedersachsen vermisst, nun scheint die 15-Jährige unversehrt wieder aufgetaucht zu sein. Wie die Polizei erklärt, habe sich Katharina B. am Dienstagnachmittag bei ihrer Mutter gemeldet. Ihr und zwei weiteren Freundinnen gab sie dann offenbar ihren aktuellen Aufenthaltsort bekannt. Demnach halte sich die 15-Jährige im Kreis Dithmarschen in Schleswig-Holstein auf.

Wie die 15-Jährige in einer Befragung dann erklärte, hielt sie sich offenbar freiwillig bei der Familie eines neuen Freundes auf. Nun wurde Katharina in die polizeiliche Obhut genommen, das Verschwinden der 15-Jährigen soll nun komplett aufgeklärt werden. Wie die Bild berichtet, gehe es ihr jedoch gut. Auch Hinweise auf eine Straftat liegen offenbar nicht vor.

15-jährige Katharina seit Februar vermisst - war sie die junge Tramperin?

Verden/Niedersachsen - Seit über einem Monat fehlt von der erst 15 Jahre alten Katharina B. aus Langwedel im Landkreis Verden in Niedersachsen jede Spur. Nach einer Diskussion im häuslichen Umfeld verließ Katharina am Mittag des 12. Februar zunächst das Haus, plante eigentlich nur, in einem Supermarkt einzukaufen. Ab diesem Zeitpunkt ist das Mädchen spurlos verschwunden. Obwohl die Polizei in diesem Fall die Ermittlungen aufnahm, fehlt von der Schülerin noch immer jedes Lebenszeichen. Wie die Polizei selbst mitteilte, gingen Ermittler bislang von einem freiwilligen Fernbleiben der Minderjährigen aus. Auch Nordbuzz.de berichtet über den Vermisstenfall.

Katharina B. aus Verden vermisst: Polizei sucht Zeugen

Nun jedoch die Wende: die Polizei schließt eine Straftat nicht mehr aus, sucht nun sogar öffentlich mit einem Foto nach Katharina. Demnach sei die 15-Jährige etwa 1,60 Meter groß, von normaler Statur, habe lange schwarze Haare und braune Augen. Die Ermittler suchen auch eine konkrete Zeugin in diesem Fall. Die gesuchte Zeugin hat eine Tramperin am 14. März in Verden mit ihrem Auto mitgenommen. Laut Polizei habe die Tramperin in der Straße Brunnenweg in Verden gestanden und ein Schild mit der Aufschrift „Soltau“ hochgehalten. Lesen Sie auch: Mädchen (5) vermisst: Taucher und Spürhunde durchsuchen die Fulda. Darüber berichtet op-online.de*. Auch interessant: Polizei sucht mit Foto nach dieser Frau

Katharina B. aus Verden vermisst: Polizei bittet bei Suche um Hinweise

Gegen 14 Uhr habe die noch unbekannte Zeugin das Mädchen in ihr Auto einsteigen lassen, die Reisetasche habe diese dabei in den Kofferraum gepackt. Das Auto fuhr dann in Richtung Neumühlen davon. Etwas später wurde vermutlich die gleiche Tramperin mit ihrem Schild am Kreisel der Hamburger Straße gesehen.

Insbesondere die Autofahrerin und auch weitere Personen, die eine Beschreibung der Tramperin abgeben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Verden (04231-8060) oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

