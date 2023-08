„Seltenes Bild im Hochsommer“: Meteorologe erklärt, warum Österreich-See „raucht“ 

Ein See in Kärnten „rauchte“. Das Phänomen ist im Hochsommer eher selten.

Wetter-Phänomen

Von Andreas Knobloch schließen

Wie kann denn das passieren? Ein See in Kärnten fängt um 7 Uhr morgens zu „rauchen“ an – ein Meteorologe erklärt das seltene Bild.

Hermagor – Glücklicherweise gibt es Webcams. Mit diesen können Touristen, Urlauber und Interessierte verfolgen, wie es am möglichen Zielort aussieht und ob sich ein Ausflug lohnt. Vielleicht hat sich aber der eine oder die andere gewundert, was am Pressegger See in Kärnten, Österreich, um 7 Uhr morgens los war. Denn das Gewässer sah frühmorgens aus, als würde es rauchen. Was steckt dahinter?

Pressegger See „raucht“: Österreichischer Meteorologe erklärt das Phänomen

Ein Meteorologe hat das Phänomen erklärt, er postete einen Screenshot der Webcam auf Twitter. Das Bundesland Kärnten in Österreich war auch vom großen Unwetter und dem schlechten Wetter der letzten Tage betroffen. Vor allem in Slowenien waren die Auswirkungen des Starkregens deutlich zu spüren. Das Wetter bessert sich langsam, auch in Kärnten, doch morgens ist es noch recht frisch. „Seltenes Bild im Hochsommer: rauchende Seen“, schreibt Daniel Schrott, auch bekannt aus dem ORF.

Seltenes Bild im Hochsommer: rauchende Seen. 🚬



Denn das Wasser ist warm, die Luft kalt. Hier am Pressegger See hatte es in der Früh 5 Grad. 📉



In manchen Orten in den Alpen gabs sogar Bodenfrost. 🥶 pic.twitter.com/LmGcsAakof — Daniel Schrott ☀️ (@DanielSchrott) August 8, 2023

Wetter-Phänomen heißt „Verdunstungsnebel“ und kennt man auch aus anderen Situationen

Die Erklärung dahinter: „Das Wasser ist warm, die Luft kalt. Hier am Pressegger See hatte es in der früh 5 Grad. In manchen Orten in den Alpen gabs sogar Bodenfrost“, so der Experte. Schrott verweist auf die Internetseite MeteoSchweiz – dem Bundesamt für Klimatologie, die über das Phänomen „rauchende Seen“ schreiben: „Im Winter, wenn die Luft kalt und trocken ist, lässt sich manchmal Verdunstungsnebel über den Seeoberflächen beobachten. Dabei entsteht der Eindruck, dass der See direkt über der Oberfläche ‚raucht‘.“

Schwere Unwetter treffen Slowenien, Österreich und Kroatien: Fotos zeigen massive Zerstörung Schwere Unwetter treffen Slowenien, Österreich und Kroatien: Fotos zeigen massive Zerstörung

Der Rauch ist also ein Verdunstungsnebel. Das gleiche Phänomen kenne manche vielleicht, wenn es auf eine warme Teerfläche regnet und der Regen anschließend verdunstet. MeteoSchweiz nennt ebenso das Beispiel von nasser, verschwitzter Kleidung, die im Winter zu „rauchen“ beginnt.

Eine schreckliche Meldung aus Österreich gab es derweil von der A8, als ein deutsches Paar bei einem Autounfall starb. Es gab keine Rettungsgasse. (ank)