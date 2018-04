AC/DC-Coverband bricht Rockkonzert ab: Freundin eines Musikers während Auftritt vergewaltigt

Am Rande eines Rockkonzerts der AC/DC-Coverband „We Salute You“in Bingen wurde offenbar eine junge Frau vergewaltigt. Bei dem Opfer soll es sich um die Freundin eines Bandmitglieds handeln.

Bingen - Eine 19 Jahre alte Frau soll am Rande eines Konzerts einer Rockband in Bingen vergewaltigt worden sein. Die Polizei in Bad Kreuznach teilte am Montag mit, die junge Frau sei offensichtlich Opfer eines Sexualverbrechens geworden. Zuvor hatten mehrere Medien darüber berichtet. Bei dem Opfer soll es sich um die Freundin eines Mitglieds der AC/DC-Coverband „We Salute You“ handeln. Die Ermittler äußerten sich dazu zunächst nicht. Weitergehende Erkenntnisse gebe es bislang noch nicht, sagte der Mainzer Oberstaatsanwalt Gerd Deutschler.

Einem Bericht der Allgemeinen Zeitung zufolge, soll die Frau hinter der Halle niedergeschlagen und in einem Auto vergewaltigt worden sein. Der Bassist der Band trat demnach kurz vor Mitternacht ans Mikrofon und beendete das Konzert. „Ich habe in meinem Leben schon viele Ansagen machen müssen, aber das hier ist die schwerste, die ich je machen musste“, wird er von dem Blatt zitiert.

Nächstes Konzert abgesagt

Die Band sagte auf ihrer Facebook-Seite ein geplantes Konzert am 9. Mai in Speyer ab und schrieb: „... nach dem vergangenen Samstag ist nichts mehr so, wie es vorher war. Wir sind extrem schockiert und können es einfach nicht begreifen“.

Den Berichten zufolge geschah die Tat am Samstagabend während des Konzerts in der Rheinauenhalle in Bingen-Gaulsheim (Rheinland-Pfalz) in einem Auto auf einem nahen Parkplatz.

