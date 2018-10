Frau auf dem Nachhauseweg missbraucht: Aktenzeichen XY sucht Vergewaltiger

Am 24. September 2017 wird eine junge Studentin in Mannheim vergewaltigt. Vom Täter fehlt bis heute jede Spur. Jetzt beschäftigt sich die ZDF-Reihe "Aktenzeichen XY...ungelöst" mit diesem Fall.

Mannheim - Am Mittwoch (24. Oktober) hatte "Aktenzeichen XY...ungelöst" im ZDF einen Fall vom September 2017 behandelt. Eine junge Frau wurde damals in Mannheim von einem Unbekannten vergewaltigt. Mittlerweile sind schon zwölf Zeugenhinweise zum Phantombild des Täters eingegangen, sagt ein Polizeisprecher.

Der Fall bei "Aktenzeichen XY" im ZDF

Am Sonntag, den 24. September 2017 war eine junge Studentin aus Indien mit Kommilitonen in der Innenstadt unterwegs. Wie MANNHEIM24* berichtet, war es der Tag an dem Deutschland einen neuen Bundestag wählte. Zusammen trat die Gruppe den Heimweg in die Neckarstadt an. Kurz nach der Haltestelle Carl-Benz-Straße trennten sich die Wege, und die junge Inderin musste den restlichen Weg allein zurücklegen.

Die 28-Jährige wohnte erst seit zwei Wochen in Mannheim und kannte sich noch nicht gut aus. Sie verpasste die richtige Abzweigung und nahm einen Weg am Neckarufer entlang.

Um kurz nach Mitternacht (Montag, 25. September, 0:05 Uhr) wurde sie in der Dammstrasse, in Höhe der Lutherkirche von zwei unbekannten Männer bedrängt und verfolgt. Die junge Frau lief die Stufen zum Uferweg hinunter, wo sie von den Männern überwältigt wurde. Während einer der Männer die junge Frau festhielt, wurde sie von dem anderen vergewaltigt.

Doch plötzlich ließen die beiden von der Studentin ab und flüchteten. Der Grund: Eine unbekannte Person, die mit ihrem Hund auf den Tatort zuging. Allerdings schien der Zeuge dann in unbekannter Richtung weitergegangen zu sein – möglicherweise hatte er von der Tat nichts bemerkt.

Erst am nächsten Tag offenbarte sich die junge Frau einem ihrer Kommilitonen, der sie davon überzeugte, die Polizei zu informieren.

Täterbeschreibung

zwischen 25 und 30 Jahre alt

circa 1,80 Meter groß

heller Hautteint

dunkelblondes bis hellbraunes Haar

seitlich anrasiert

rötlich-blonder Oberlippenbart

kurze Barthaare an den Wangen

-----

Die Ermittler vom Dezernat für Kapitaldelikte des Kriminalkommissariats Mannheim und die Staatsanwaltschaft Mannheim suchen Zeugen, welche Hinweise auf die Identität des Mannes geben können. Diese, sowie Zeugen des Vorfalles, werden gebeten, sich telefonisch unter ☎ 0621/174-5555 zu melden.

*MANNHEIM24 ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.

pol/Aktenzeichen XY/jmb