Nach Vergewaltigung - Polizei sucht jungen Mann mit diesem Bild 

Die Polizei Rostock veröffentlichte nun das Phantombild eines jungen Mannes. Der Unbekannte soll eine Frau überfallen und dann vergewaltigt haben.

Parchim - Bereits am 1. Februar soll ein bislang noch unbekannter Mann eine Frau gegen 19 Uhr in Parchim in der Nähe der Ludwigsluster Chaussee/Ecke Juri-Gagarin-Ring zunächst tätlich angegriffen und dann sexuell missbraucht haben.

Polizei Rostock sucht nach unbekanntem Täter: Wer kann Angaben machen?

Wie die Polizei Rostock nun mitteilte, konnte die Frau genaue Angaben zu dem Tathergang und vor allem zu dem Äußeren des dringend Tatverdächtigen machen. Demnach sei der Mann etwa 35 Jahre alt, ca. 1,80 Meter groß, habe dunkle kurze Haare und eine untersetzte Statur. Bei der Tat habe der noch Unbekannte eine dunkle Hose und eine braune Stoffjacke mit Kapuze getragen. Sein Auftreten sei sicher gewesen, sein Erscheinungsbild gepflegt. Bei der Tat habe er akzentfreies Deutsch gesprochen.

Zeugen oder Personen die Hinweise zum Täter machen können werden gebeten, sich telefonisch beim Polizeipräsidium Rostock unter der Telefonnummer 038208 888 2222, bei der Internetwache unter www.polizei.mvnet.de oder jeder weiteren Polizeidienststelle zu melden.

