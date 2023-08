„Schäbig“: Urlauberin sorgt für Kroatien-Eklat in historischer Altstadt

Von: Christoph Gschoßmann

Touristen bringen Geld – häufig aber auch Probleme. In Kroatien macht ein Foto deutlich, wie das Verhalten von Besuchern die Menschen vor den Kopf stößt.

München – Eklat im Kroatien-Urlaub: Tourismus gilt als Fluch und Segen. Natürlich bringen Besucher viel Geld ins Land. Doch die Gastgeber müssen auch damit zurechtkommen, wie sich die Touristen in ihrem Land verhalten. Dabei treffen oftmals völlig unterschiedliche Kulturen aufeinander; Ärger ist da vorprogrammiert.

Auch in einem Fall aus Kroatien können die Beobachter über das Verhalten einer mutmaßlichen Touristin nur den Kopf schütteln. Eine junge Frau wurde dabei erwischt, wie sie mitten in der Innenstadt der Stadt Split an am helllichten Tag gegen eine Hausmauer pinkelte.

Eklat im Kroatien-Urlaub: „Traurig, dass solche Dinge zu selten bestraft werden“

Auf einem Foto, das in den sozialen Netzwerken, allen voran, Facebook kursiert, sieht man schonungslos, wie die Frau in flagranti erwischt wurde. Gegen eine Hausmauer gelehnt sieht sie sich zwar um, ob sie jemand beobachtet, doch den Fotografen entdeckt sie dabei nicht. Der Urin tröpfelt sichtbar über den Asphalt und bildet dort eine Pfütze.

Eklat im Kroatien-Urlaub: „Gott, haben diese neuen Generationen überhaupt keine Scham!?“

Die Kommentare ließen nach dem Kroatien-Eklat der Urlauberin nicht lange auf sich warten. „Gott, haben diese neuen Generationen überhaupt keine Scham!?“, lautete der Vorwurf eines Users. Das Verhalten der Touristin wird als „schäbig“ und „erniedrigend“ bezeichnet. Andere fordern Konsequenzen: „Es ist traurig, dass solche Dinge zu selten bestraft werden“, schreibt ein Facebook-Nutzer.

Ein anderer User beschwert sich über die Touristen allgemein: „Dieses Jahr kam nur unhöflicher Abschaum zu uns“, urteilt er hart über die Besucher. Ein weiterer zieht den Vergleich mit einem Hund, denn diese erledigen ihr Geschäft schließlich auch für jedermann sichtbar. „Bitte ein Halsband“, rät er zynisch der Frau an.

Die Altstadt von Split besticht auch durch ihre vielen kleinen Gassen. In einer glaubte eine Kroatien-Urlauberin unbeobachtet zu sein; und ließ die Hose herunter. (Symbolfoto) © Liubomir Paut/Imago

Nach Eklat im Kroatien-Urlaub: Vorwurf an die Behörden – Gibt es zu wenig öffentliche Toiletten?

Kritik nach dem Eklat im Kroatien-Urlaub gibt es aber nicht nur für das Verhalten der Dame, sondern auch an den Behörden. Der Vorwurf: Es gebe einen Mangel an öffentlichen WCs in der kroatischen Touristenhochburg Split. „Warum haben sie in der Stadt keine Chemietoiletten aufgestellt?“, fragt sich beispielsweise ein User.

In Kroatien gab es zuletzt auch Ärger wegen Schildkröten-Attacken. Für Gesprächsstoff sorgen auch die Preise in Restaurants und Imbisse. Wer indes in Österreich Urlaub macht, entkommt auch dort den hohen Kosten nicht. Selbst in Freibädern haben die Essens-Preise ordentlich angezogen.