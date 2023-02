Verheerende Erdbeben in der Türkei: Ehemaliger Bundesliga-Profi verletzt

Von: Mark Stoffers

Hannovers Baris Basdas hat die verheerenden Erdbeben am eigenen Leib erfahren. © Axel Heimken / dpa

Ein ehemaliger Bundesliga-Profi von Hannover 96 verletzte sich infolge der verheerenden Erdbeben in der Türkei. Baris Basdas rettete sich durch den Sprung aus einem Fenster.

Malatya - Bei den verheerenden Erdbeben in der Türkei ist auch ein früherer Bundesliga-Profi, Baris Basdas, unter den Verletzten. . Das bestätigte sein Berater Serdar Topcu am Montag der Deutschen Presse-Agentur. Bild.de hatte zuerst über das Schicksal des ehemaligen Profis von Hannover 96 in der Türkei berichtet.

Der in Köln geborene Basdas spielt seit Februar 2022 für den türkischen Zweitligisten Yeni Malatyaspor. Nach Angaben seines Beraters sprang der 33-Jährige am frühen Montagmorgen nach den ersten Erdbeben in der Türkei aus dem Fenster seines Zimmers, das im zweiten Stock des Trainingsgeländes seines Clubs liegt. Dort übernachten auch immer wieder mehrere Spieler von Malatyaspor.

Verheerendes Erdbeben in der Türkei: Ehemaliger Bundesliga-Profi nach Sprung aus dem Fenster verletzt

„Er hat sich den Fuß gebrochen und Probleme mit der Schulter“, sagte Topcu, der telefonischen Kontakt zu seinem Klienten hält. „Es sind Minusgrade dort, es liegt Schnee. Aber die Spieler sitzen draußen auf dem Trainingsplatz des Vereins, weil sie sich dort am sichersten fühlen. Niemand traut sich wegen der vielen Nachbeben mehr in die Häuser.“

Auch die medizinische Untersuchung bei Basdas sei nur „schnell, schnell gegangen“, schilderte sein Berater, nachdem sein Schützling aus dem Fenster gesprungen war. Aktuell gebe es in der Stadt zu wenig Ärzte für mehrere hundert Verletzte.

Verheerende Erdbeben in der Türkei und Syrien: Die Chronologie einer Katastrophe

13.24 Uhr, Ortszeit : Erdbeben der Stärke 7,5 vier Kilometer von der Stadt Ekinozu entfernt, laut Angaben der US-Erdbebenwarte (USGS).

: Erdbeben der Stärke 7,5 vier Kilometer von der Stadt Ekinozu entfernt, laut Angaben der US-Erdbebenwarte (USGS). 4.28 Uhr, Ortszeit : Erdbeben der Stärke 6,8 mit Epizentrum im südtürkischen Kahramanmaras nahe der Stadt Gaziantep 60 Kilometer von der Grenze zu Syrien entfernt.

: Erdbeben der Stärke 6,8 mit Epizentrum im südtürkischen Kahramanmaras nahe der Stadt Gaziantep 60 Kilometer von der Grenze zu Syrien entfernt. 4.17 Uhr, Ortszeit: Erdbeben der Stärke 7,8 ereignete sich östlich von Nurdagi in der türkischen Provinz Gaziantep und hatte nach Angaben der US-Erdbebenwarte USGS sein Epizentrum im Südosten der Türkei, nahe der Grenze zu Syrien.

Schwere Erdbeben in der Türkei: Torwart unter den Trümmern begraben

Wie der Club auf seiner Internetseite bekannt gab, wurde Torwart Eyüp Türkaslan in Malatya unter Trümmern begraben. Seine Ehefrau und das gemeinsame Kind konnten gerettet werden. Derweil sei die Suche nach dem 28 Jahre alten Profi mittlerweile aber eingestellt worden.

Nach den verheerenden Erdbeben in der Türkei und Syrien mit katastrophalen Folgen für die Regionen sind weit mehr als 2000 Menschen ums Leben gekommen, teilte der Katastrophenschutzdienst Afad am Montag mit. Bei den Erschütterungen stürzten allein in der Südosttürkei Tausende Gebäude ein.

Basdas spielte in der Jugend für den 1. FC Köln und Alemannia Aachen. 2009 wechselte er zum ersten Mal in die Türkei und stand dort unter anderem bei Kasimpasa in Istanbul, Alanyaspor und Kardemir Karabükspor unter Vertrag. 2020 kehrte der Innenverteidiger für eine Zweitliga-Saison zu Hannover 96 nach Deutschland zurück.

