Verheerende Waldbrände in Griechenland: Zahl der Opfer steigt weiter - Retter im Dauereinsatz

Die außer Kontrolle geratenen Waldbrände nahe Athen haben neuen Angaben zufolge mindestens 49 Menschen das Leben gekostet. Der Bürgermeister rechnet sogar mit 60 Toten.

Update, 13.10 Uhr, Bürgermeister rechnet mit über 60 Toten

Die verheerenden Waldbrände im Großraum Athen könnten mindestens 60 Menschen das Leben gekostet haben. Diese Ansicht äußerte am Dienstag der Bürgermeister der Hafenstadt Rafina, Vangelis Bournous, im griechischen Nachrichtensender Skai. „Rettungsmannschaften gehen von Haus zu Haus und suchen nach Opfern“, sagte der Bürgermeister. Er ging davon aus, dass 1200 Häuser allein im Raum seiner Stadt zerstört worden seien. Die Regierung hat bislang 50 Opfer gemeldet. Die Zahl der Verletzten bezifferte ein Regierungssprecher auf 172, darunter 16 Kinder. 11 Menschen schwebten in Lebensgefahr, teilte er mit.

Update, 11.06 Uhr, EU drückt Mitgefühl aus

Angesichts der verheerenden Waldbrände in Griechenland mit Dutzenden Toten hat EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker Angehörigen und Freunden der Opfer sein Mitgefühl ausgedrückt. „Mit schwerem Herzen habe ich davon erfahren, dass viele Menschen auf tragische Weise in den verheerenden Feuern in Athen ihr Leben verloren haben“, schrieb Juncker am Dienstag in einem Brief an Premierminister Alexis Tsipras, den Junckers Sprecher bei Twitter veröffentlichte. Im Namen der EU-Kommission drücke er seine aufrichtige Anteilnahme aus. In diesen schweren Zeiten stehe man Seite an Seite mit den griechischen Behörden und Menschen, schrieb Juncker.

Er habe den zuständigen EU-Kommissar Christos Stylianides gebeten, Kontakt zu den griechischen Behörden aufzunehmen. Hilfe sei auf dem Weg, unter anderem Flugzeuge und Einsatzteams. Stylianides selbst werde noch am Dienstag nach Athen reisen.

Auch EU-Ratspräsident Donald Tusk zeigte sich in einem Tweet erschüttert. „Europa wird in diesen schwierigen Zeiten an der Seite unserer griechischen Freunde stehen. Hilfe aus mehreren EU-Ländern ist auf dem Weg.“

Bei Waldbränden in Griechenland sind nach Angaben eines Regierungssprechers mindestens 50 Menschen ums Leben gekommen. Die Zahl der Verletzten bezifferte er auf 172, darunter 16 Kinder. 11 Menschen schwebten in Lebensgefahr, teilte er mit.

Update, 10.41 Uhr

Bei den verheerenden Waldbränden in Griechenland sind am Montag nach Feuerwehrangaben 49 Menschen ums Leben gekommen. Dies sei allerdings eine vorläufige Bilanz, teilte eine Sprecherin der Feuerwehr am Dienstag mit. 156 Menschen wurden demnach verletzt. Elf von ihnen schwebten in Lebensgefahr. Dutzende Menschen würden noch vermisst, hieß es. Die Feuerwehr rief ihre Verwandten auf, sich zu melden um zu sagen, wo sich die Vermissten zuletzt aufhielten. Israel, Zypern, Spanien und die Türkei boten Griechenland Hilfe an, berichtete das Staatsradio

Update, 07.18 Uhr

Die außer Kontrolle geratenen Waldbrände bei Athen haben neuen Angaben zufolge mindestens 50 Menschen das Leben gekostet. Nahe dem Ort Rafina hätten Einsatzkräfte weitere 26 Leichen entdeckt, berichteten Rot-Kreuz-Helfer und der Vizebürgermeister der Region Girgos Kokkolis am Dienstag. Zuvor waren nach Angaben des staatlichen griechischen Rundfunks bereits 24 Menschen gestorben.

Waldbrände in Griechenland

Von den mehr als 150 verletzten Menschen schweben viele in Lebensgefahr, wie das griechische Staatsradio (ERT) unter Berufung auf Rettungskräfte und Krankenhäuser der Hauptstadtregion am Dienstagmorgen berichtete.

Fischer, die Küstenwache und Urlauber mit Schlauchbooten konnten mehr als 700 Menschen in Sicherheit bringen, die an Stränden und felsigen Küstenabschnitten Zuflucht vor den Flammen gesucht hatten. Die meisten Brände wurden in der Nacht unter Kontrolle gebracht, nachdem die Winde nachgelassen hatten. Tausende Menschen übernachteten im Freien, in Autos und Sporthallen, wie das Staatsfernsehen berichtete.

Brände sollen am Dienstag komplett gelöscht werden

Die schwersten Schäden entstanden anscheinend im Osten Athens in der Region der Hafenstadt Rafina. Deren Stadtteil Mati wurde fast vollständig zerstört. Das Fernsehen zeigte Bilder von ganzen Straßenzügen mit völlig niedergebrannten Häusern. Mit dem ersten Tageslicht wurden massiv Löschflugzeuge und Hubschrauber eingesetzt, um die letzten Brandherde zu löschen. „Wir hoffen, heute die Brände zu löschen“, sagte ein Feuerwehrmann im Staatsfernsehen.

Die wegen der Rauchschwaden vorübergehend gesperrte Autobahn zwischen Athen und Korinth wurde am Dienstagmorgen wieder geöffnet.

