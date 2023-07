10 deutsche Wörter, an denen wir alle schon mal gescheitert sind

Von: Nadja Rödig

Die deutsche Sprache ist die reinste Gradwanderung ... ich meine GRATwanderung. *duckt sich vor dem Zorn aller Deutschlehrkräfte*

Es gibt Momente, da willst du in die Grundschule zurückreisen und deinem Vergangenheits-Ich von Anfang an einbläuen, wie manche Dinge richtig heißen. Denn wir haben doch alle echt peinliche Wissenslücken und manche davon sind eben in der deutschen Sprache angesiedelt. Ab und zu führt das dazu, dass dich ein Mit-Erwachsener mitleidig-verwirrt ansieht, wenn du zum Beispiel von „Mund-zu-Mund-Propaganda“ sprichst ... waaaas dann in etwa so abläuft:



- „Meinst du Mundpropaganda?“

- *Peinlich berührte Pause*



Um dich vor solchen Momenten zu warnen, hier eine kurze Liste an Wörtern, an denen man im Deutschen schon mal scheitern kann. Und mögliche Antworten nach der peinlichen Pause, wenn du nicht gerne Fehler zugibst. (Denn was weiß schon der Duden?)

1.

Wie in: „Grad wandert das Wetter aber ganz schön!“ © alimdi/Imago

2.

Wie in: „Und jetzt gehen wir ins Rückrad.“ © Shotshop/Imago

3.

Wie in: „Das war Hofverrat, dass du mich verpfiffen hast!“ © blickwinkel/Imago

4.

Wie in: „Wollen wir heute Abend analen?“ © Rex Schober/Imago

5.

Wie in: „Frohnleichnam!“ © blickwinkel/Imago

6.

Oder: „Imbus hat jemand Knoblauchfahne.“ © imagebroker/Imago

7.

Wie in: „Das ist Sissiphusarbeit. Danke!“ © Rex Schober/Imago

8.

Wie in: „Der Stehgreif springt dir gleich ins Gesicht.“ © Cavan Images/Imago

9.

Wie in: „Wo ist diese verfluchte PIN-Nummer schon wieder?“ © blickwinkel/Imago

10.

Wie in: „Nur im Schützenverein, sonst bitte ohne Gewehr.“ © Andreas Vitting/Imago

Zu unser aller Verteidigung: Deutsch ist auch einfach die schrägste Sprache der Welt.