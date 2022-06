Staugefahr an Pfingsten: Hier müssen Urlauber sich auf lange Wartezeiten gefasst machen

Von: Lukas Einkammerer

Die Verkehrslage am Pfingstwochenende sieht eher ungemütlich aus. Auf vielen Strecken müssen Autoreisende mit Verzögerungen und Staus rechnen. Das Wichtigste hier im Überblick.

München – Das Pfingstwochenende steht vor der Tür. In Bayern und einigen anderen Bundesländern starten damit endlich die heißersehnten Pfingstferien und auch im Rest Deutschlands darf das Frühsommerwetter im langen Wochenende so richtig genossen werden. Egal ob eine siebenstündige Fahrt nach Italien oder ein Besuch bei den Großeltern – die Festtage dürften sicherlich so manch einen Reisenden auf die Straßen locken. Dass es dabei zu Staus kommt, lässt sich leider nicht vermeiden. Die Frage bleibt nur – wann und wo wird es besonders schlimm?

Verkehrslage am Pfingstwochenende: Staugefahr am Samstag und Montag

Nachdem es für den Start ins Wochenende am Freitagnachmittag bereits ernste Stauprogosen gab, dürfte die Lage am Samstag leider kaum besser aussehen. Wie der ADAC berichtet, soll es vormittags erneut zu weitreichenden Verkehrsstörungen kommen. Am Pfingstsonntag soll es zwar ruhiger zugehen, Kolonnen von Heimreisenden sollten am Pfingstmontag dann jedoch wieder für Verzögerungen sorgen.

Das Pfingstwochenende wird für Autofahrer ungemütlich, denn auf vielen deutschen Autobahnen soll es zu zähen Staus kommen. © dpa/Julian Stratenschulte

Verkehrslage am Pfingstwochenende: Vermehrte Staus in Bayern

Vor allem in den südlichen Gebieten Deutschlands soll die Verkehrslage am Wochenende eher unschön werden. Wer in oder durch Bayern reist sollte auf den vielbefahrenen Autobahnen also lieber etwas mehr Zeit einplanen.



Den Vorhersagen des ADAC zufolge besteht auf den folgenden Strecken die größte Staugefahr:



A9 München – Nürnberg – Berlin

A95/B2 München – Garmisch-Partenkirchen

A99 Autobahnring München

Wen der Wochenendausflug über die A95/B2 führt, kann die Route durch den Tunnel Oberau legen, um den Autoschlangen ein wenig zu entkommen. Auf anderen Strecken hilft leider nur eins: Geduldig sein und warten, bis das Ende der PKW-Karawane erreicht ist.

Seit dem schweren Zugunglück in der Nähe von Garmisch-Partenkirchen soll es auch dort bis Mitte nächster Woche zu Straßensperrungen kommen. Betroffen ist davon vor allem die A95 in südlicher Richtung. Für Reisende sollen deshalb einige Umleitungen eingerichtet werden.

Verkehrslage am Pfingstwochenende: Verzögerungen vor allem bei Heimreise

Für viele wackere Urlauber, die am Ende des Pfingstwochenendes den Weg zurück in die Heimat wagen, ist leider auch erstmal warten angesagt. Denn wie der ADAC informiert, dürfte es in den Regionen Suben (A3), Walserberg (A8) und Kiefersfelden (A93) und anderen bayerischen Grenzgebieten aufgrund von Kontrollen zu stockendem Verkehr und Verzögerungen kommen. Wer über Kiefersfelden-Kufstein fährt, darf sich unter anderem am Samstag, Dienstag und Mittwoch außerdem wieder auf die berühmt-berüchtigte LKW-Blockabfertigung freuen.

Insgesamt scheint das schlimmste aber bereits überstanden zu sein. Denn laut Statistiken des ADAC ist die Verkehrslage am Freitag vor Pfingsten immer am schlimmsten. Wer den Weg in den Urlaub schon hinter sich hat, darf also aufatmen. Allen anderen kann man nur wünschen, dass die Fahrt nicht allzu lange dauert. Mit guter Musik und blauem Himmel dürfte sich aber auch das relativ gut überstehen lassen. (le)