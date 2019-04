Vermeintlicher Babybauch von Mädchen entpuppt sich als Todesurteil 

Oh Gott. Früher war ein Eierstockkrebs mehr oder weniger eine Krankheit der "alten Frauen". Als 14-jährige schon daran zu erkranken und dann auch noch sterben zu müssen. Die "moderne Medizin" ist alles andere als modern. Was ist denn nur mit der Krebsforschung los? Es gibt tausende von unnötigen Medikamenten auf dem Markt, wenn es um Zellverjüngung, Cellulite-Vorbeugung usw. geht, aber gegen die wirklich schlimmen Krankheiten gibt es immer noch kein wirksames Mittel.

Leider wahr. Dennoch befürchte ich - dass hier ein (gewisser) Teil der Schuld an der Abgelegenheit liegt respektive der Scheu zum Arzt zu gehen. Dann in der Vorsorgeuntersuchung wird per Ultraschall ein Blick tiefer geworfen. Spätestens da sollte einem Mediziner der Unterschied auffallen.

Dass es viel zu wenige Medikamente gibt gegen seltene Krankheiten? Nichts neues. Dafür wird wenn ein Präparat aus dem Patentschutz läuft - das Mittel vom Markt genommen und durch ein anderes (geringfügig geändertes) Mittel ersetzt.

Was ich auch fraglich finde? Für die allermeisten Medikamente ist bekannt - wie sie (ungefähr) wirken. Und für was eine Zulassung erteilt wurde (also der Nutzen bewiesen wurde). Dennoch - als Nebeneffekt ist die Sicherheit festgestellt worden. Und die Nebenwirkungen.