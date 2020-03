Vermisst! Chiara (15) fährt zum Hauptbahnhof Frankfurt - und verschwindet spurlos

Ihre Spur führt zum Hauptbahnhof Frankfurt und verliert sich dort: Chiara aus Hohenstein wird vermisst. Ihre Gesundheitslage ist möglicherweise kritisch.

Vermisst: Chiara (15) aus Hohenstein in Hessen verschwunden

Letzte Spur führt zum Hauptbahnhof Frankfurt

Mögliche Gefahr wegen Erkrankungen

Hohenstein/Frankfurt – Wer hat Chiara Manuela Pichler (15) aus Hohenstein im hessischen Rheingau-Taunus-Kreis gesehen? Die Jugendliche wird seit mehreren Tagen vermisst. Ihre Spur führt nach Angaben der Polizei Wiesbaden zum Hauptbahnhof Frankfurt* – und verliert sich dort. Jetzt suchen die Ermittler mit Hochdruck nach der Jugendlichen und hoffen dabei auch auf die Mithilfe möglicher Zeugen.

Vermisst! Jugendliche fährt zum Hauptbahnhof Frankfurt und verschwindet

Ihre Mutter ist die letzte Person, die Chiara vor ihrem Verschwinden gesehen hat. Das war am Freitag, 28.02.2020, gegen 15 Uhr in ihrer gemeinsamen Wohnung in Strinz-Margarethä, einem Ortsteil der Gemeinde Hohenstein, die etwa 20 Kilometer nordwestlich der hessischen Landeshauptstadt Wiesbaden liegt.

Danach muss die 15-Jährige ihren Heimatort verlassen haben. Wie die Polizei ermittelte, fuhr sie wohl mit der Bahn zum Hauptbahnhof Frankfurt*. Seither wird sie vermisst. Zuvor soll es zu Hause Unstimmigkeiten gegeben haben, die mutmaßlich der Grund für ihren Aufbruch waren.

Chiara (15) wird vermisst – Letzte Spur: Zug zum Hauptbahnhof Frankfurt

Die vermisste Jugendliche ist nach Angaben der Ermittler starke Raucherin. Sie habe Erkrankungen, wegen denen man eine Gefährdung nicht ausschließen könne, heißt es weiter im Polizeibericht. Dort findet sich neben einem Foto von Chiara auch eine kurze Beschreibung:

Die Vermisste ist circa 1,60 Meter groß und sehr schlank.

Sie hat einen „schlaksigen Gang“.

Ihre Haare sind kurz, braun und offenbar selbstgeschnitten.

Bei ihrem Verschwinden trug die 15-Jährige vermutliche eine schwarze Sweatjacke, schwarzweiße Stoffhosen und rosa Winterstiefel mit Fellansatz.

Möglicherweise hatte sie ein Mobiltelefon dabei.

Wer hat die Vermisste am Hauptbahnhof Frankfurt gesehen?

Wer kann Angaben zu Chiaras Aufenthaltsort machen? Hat sie jemand am Hauptbahnhof Frankfurt oder auf dem Weg dorthin bemerkt? Die Kriminalpolizei Wiesbaden bittet mögliche Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0611/345-3333 oder an jeder anderen Polizeidienststelle mit Hinweisen zu dem Vermissten -Fall zu melden.

Chiara ist nicht die einzige Person, die in Hessen derzeit vermisst wird. Auch ein 25 Jahre alter Mann aus Wiesbaden ist seit Mitte Februar verschwunden. In Nordhessen läuft die Suche nach einem Mann aus Eschwege, von dem seit Ende Januar jede Spur fehlt. Sogar Taucher waren schon im Einsatz.

ag

*fnp.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.