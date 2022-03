Vermisstes Mädchen nach 11 Jahre wieder aufgetaucht - Vater: „Leben des Kindes ist zerstört“

Von: Max Darga

Teilen

(Symbolbild) Eine Mutter entführte vor elf Jahren ihre Tochter, für die eigentlich der Vater das Sorgerecht hatte. © dpa/Marcel Kusch

Mit fünf Jahren wurde Camille von ihrer Mutter entführt. Nach elf Jahren wurden sie und ihre Mutter bei einer Verkehrskontrolle gefunden.

Carqueiranne (Frankreich) - Elf Jahre sollte es dauern, bis ein Vater in Frankreich seine Tochter wiedersehen konnte. Das Kind, das damals in seiner Obhut gelebt hat, soll zum Zeitpunkt seines Verschwindens gerade einmal fünf Jahre alt gewesen sein. Entführt wurde es von seiner Mutter, der ehemaligen Lebensgefährtin des Vaters.

„Für mich ist das wie ein Elektroschock, es ist wie Tschernobyl in meinem Kopf“, erzählt der Vater, Alain C., gegenüber der französischen Nachrichtenseite france bleu. Als sein Kind, Camille, 2011 entführt wurde, lebte er in Carqueiranne in der Region Provence-Alpes-Côte d’Azur und hatte gerade das Sorgerecht für seine Tochter erhalten.

Mutter entführt Tochter und verschwindet mit ihr für elf Jahre - Vater hat große Sorgen

Irgendwann hatte sich Alain C. damit abgefunden, dass er seine Tochter wohl nie wieder sehen wird. Doch am 1. März 2022 folgt die Meldung, die die Zusammenführung mit seinem Kind einläuten sollte. Über einen Bericht in der Zeitung Var-Matin erfährt er, dass seine Lebensgefährtin Priscillia M. bei einer Verkehrskontrolle in der Schweiz in der Nähe von Lausanne festgenommen wurde.

Der heute 75-jährige Vater ist trotz der erfreulichen Nachrichten außer sich. „Es ist ein komplettes Chaos. Eine riesige Lücke von elf Jahren zwischen dem Kind, das ich zum letzten Mal gesehen habe, und dem Teenager, der 17 Jahre alt sein wird“, sagt er france bleu. „Und das alles wegen der unfähigen Justiz, wegen ihrer Laxheit. Das Leben des Kindes ist zerstört, ruiniert, denn sie wird die wahre Wahrheit erkennen, auch wenn sie elf Jahre lang einer Gehirnwäsche unterzogen wurde.“

Vermisste Tochter nach elf Jahren gefunden - doch es ist kein Happy End

Ein Happy End sei es nicht, erklärt er. Das Kind sei jahrelang unter dem Einfluss seiner manipulativen ehemaligen Lebensgefährtin gestanden: „Sie wird aus allen Wolken fallen, wenn sie begreift, wer ihr wirklicher Vater ist. Man hat ihr immer wieder gesagt, dass sie einen bösen Vater hat. Einen, der hänselt, vergewaltigt, was weiß ich nicht alles.“

Elf Jahre lang wurden die Mutter und die Tochter per Interpol-Haftbefehl gesucht. Nach der Festnahme sieht sie sich wegen ihrer Taten bereits mit einem Urteil konfrontiert. Sechs Jahre Haft entschied das Gericht in Toulon. Bei den Prozessen selbst war Priscillia, welche ehemals Militäringenieurin war, nicht anwesend. Sie sitzt in der Schweiz in Untersuchungshaft und wartet auf ihre Auslieferung.

Mutter kann Einspruch gegen Urteil einlegen - Vater misstraut der Rechtsprechung

Gegen das Urteil, das laut france bleu dreifach ausgesprochen wurde, kann sie Einspruch einlegen. Dann könnte sie erneut vor Gericht gestellt werden. Das Urteil ist dem Vater nicht hart genug. Seiner Meinung nach hätte die Strafe an die Zeit angelehnt sein müssen, die Priscillia seine Tochter versteckt hielt: „Wenn Sie elf Jahre lang ein Kind entführt haben, müssen Sie elf Jahre Gefängnis bekommen! Ich versichere Ihnen, dass das einen bleibenden Eindruck hinterlässt, es beruhigt.“

Lesen Sie auch Messerattacke auf schwules Paar: BGH bestätigt Höchststrafe Knapp eineinhalb Jahre nach dem tödlichen Messerangriff auf ein schwules Paar in der Dresdner Innenstadt ist die Verurteilung des Täters zur Höchststrafe rechtskräftig. Der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe verwarf die Revision des Mannes, der als islamistischer Gefährder galt, wie am Dienstag mitgeteilt wurde. Das Oberlandesgericht (OLG) Dresden hatte den jungen Syrer im Mai 2021 wegen Mordes, versuchten Mordes und gefährlicher Körperverletzung zu lebenslanger Haft verurteilt und die besondere Schwere der Schuld festgestellt. Messerattacke auf schwules Paar: BGH bestätigt Höchststrafe Vermisste Rebecca Reusch: Staatsanwaltschaft bestätigt Ermittlungen - Anwalt der Familie äußert sich Seit genau drei Jahren fehlt von Rebecca Reusch aus Berlin jede Spur, noch immer gilt das Mädchen als vermisst. Die Staatsanwaltschaft äußert sich nun, auch der Anwalt der Familie spricht. Vermisste Rebecca Reusch: Staatsanwaltschaft bestätigt Ermittlungen - Anwalt der Familie äußert sich

Alain C. glaubt, dass seine ehemalige Lebensgefährtin sogar ein noch milderes Urteil erstreiten könnte: „Aber nein, stattdessen endet es in zwei Monaten mit einer elektronischen Fußfessel und den Glückwünschen der Jury.“ Das Vertrauen in die Rechtssprechung wird gerade bei Fällen von vermissten Kindern oft infrage gestellt. Kürzlich legten Hinweise einer Journalistin ein Justizversagen im Vermisstenfall von Maddie McCann offen.

Kind vor elf Jahren von der Mutter entführt: So geht es der verschwundenen Tochter heute

Sie war erst fünf Jahre alt, als ihre Mutter sie entführte, heißt es im Bericht von france bleu. Ihr Vater hatte eigentlich das Sorgerecht. Seit der Verhaftung ihrer Mutter ist sie als Notfall in der Kinderschutzorganisation im Kanton Waadt in der Schweiz untergebracht. Der Anwalt des Vaters zeigt sich besorgt: „Im Rahmen des Haager Übereinkommens über den Schutz von Kindern und Familien wäre Camille automatisch und sofort den französischen Behörden übergeben worden. Camille ist jedoch älter als 16 Jahre.“

Das Übereinkommen ende bei 16 Jahren, meint der Anwalt. Es seien also die Schweizer Behörden, die die Befugnis hätten, zu entscheiden, was im besten Interesse des Kindes sei. „Und das kann dort sein, wo sie lebt, auch wenn dieser Ort nach französischem Recht illegal ist.“

Auch der Anwalt sieht die Gefahr, dass die Tochter von Alain C. über die elf Jahre, die sie bei ihrer Mutter war, schlimme Geschichten über ihren Vater hören musste. Was die heute 17-jährige junge Frau möchte, ist noch nicht bekannt. Der Anwalt meint dazu: „Wir wissen nicht, wie Camille sich entscheiden wird.“

In seinem Kopf malt sich der Vater das Wiedersehen aus: „Ich werde ihr sagen, dass ich sie liebe und dass ich sie immer geliebt habe. Irgendwann wird sie mich wiedersehen wollen. Wenn nicht, wird es die Not noch größer machen. Was kann ich noch tun?“

Mutter entführt fünfjährige Tochter: Hat eine evangelische Gemeinschaft bei der Flucht geholfen?

„Komplizenschaften gibt es überall“, meint Alain C. nachdem er herausgefunden hatte, wo sich die Mutter versteckt hielt, reichte der Anwalt des Vaters eine neue Klage gegen Unbekannt wegen Komplizenschaft ein. Angeblich soll die Mutter von einer evangelischen Religionsgemeinschaft über die Jahre hinweg versteckt worden sein.

Mehrere hundert Mitglieder hat das beschuldigte Netzwerk in Frankreich. Wie ein weiterer Anwalt bei france bleu angibt, bestehe der Verdacht, dass diese Gemeinschaft gut vernetzt sei und sich bei der Entführung als Komplizen schuldig gemacht haben: „Für eine Flucht braucht man entweder Geld oder ein Netzwerk. Und wir wussten, dass es kein Geld gab. Die Gemeinschaft ist nicht groß, aber sehr eng verbunden und für die Sache der Mutter gewonnen.“

Weiter meint er: „Das ist ein Trauma, das man nicht auf sich beruhen lassen kann. Elf Jahre auf der Flucht für ein kleines Mädchen! Elf Jahre Leiden für einen Vater! Diejenigen, die geholfen haben, müssen für ihre Verantwortung, für ihre Komplizenschaft zur Rechenschaft gezogen werden“. (mda)