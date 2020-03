Vermisst: Polizei sucht nach zwölfjähriger Sana M.

In Kassel (Nordhessen) wird die zwölfjährige Sana M. vermisst. Sie ist möglicherweise mit einer gleichaltrigen Freundin unterwegs.

Das Mädchen ist möglicherweise mit einer Freundin unterwegs.

Die zwölfjährige Sana M. aus dem Kasseler Stadtteil Forstfeld wird vermisst. Die Mutter hatte am Dienstagabend (17.03.2020) eine Vermisstenanzeige erstattet, weil ihre Tochter nicht nach Hause zurückgekehrt war. Das teilte Polizeisprecherin Ulrike Schaake am Mittwoch mit. Das Mädchen hatte bereits in der Vergangenheit ihr gewohntes Umfeld einige Male verlassen, kehrte aber in den meisten Fällen nach kurzer Zeit wieder zurück.

Da die bisherigen Ermittlungen der Kripo noch nicht zum Auffinden der Vermissten geführt haben, bittet die Polizei nun um Hinweise aus der Bevölkerung. Sana M. aus Nordhessen könnte möglicherweise mit einer gleichaltrigen Freundin unterwegs sein.

Sana ist etwa 1,60 Meter groß, schlank, hat schulterlange braune Haare, braune Augen und einen dunklen Teint. Sie ist bekleidet mit einem pinken Pullover, einer blauen Jeans und weißen Turnschuhen. Sana M. wirkt älter, als sie ist.

Hinweise: Tel. 05 61/9100.

Kassel: Nicht als Einzige vermisst gemeldet

Vermisst: In Kassel (Nordhessen) hat Elmira M. nach einem Streit am Sonntagabend (26.01.2020) ihr gewohntes Lebensumfeld verlassen. Da sie dringend ärztliche Hilfe und auch Medikamente benötigte, wurden die Angehörigen aktiv. Die Suche nach ihr konnte beendet werden, da sie wohlbehalten in ihre Wohnung zurückkehrte.

Vermisst in Hessen: Seraphine D. (12) aus Kassel war am Sonntag verschwunden - jetzt ist sie wieder zu Hause. Kaum hat die Polizei erneut die Suchmeldung nach der 12-Jährigen veröffentlicht - da war die Jugendliche wieder zu Hause. Diesmal war sie zwei Tage unterwegs. Es ist nicht das erste Mal, dass die Polizei nach Seraphine D. sucht - seit Dezember war es die dritte Vermisstenmeldung, die ihre Mutter aufgegeben hatte.

#Vermisst - Seit Oktober wird die 15-jährige Jasmina vermisst.



Leider führten die bisherigen Hinweise und Ermittlungen nicht dazu, dass unser K11 die Jugendliche ausfindig machen konnte.



Wer hat Jasmina gesehen? Hinweise bitte an 0561-9100.



https://t.co/BmqWpYaX85#Kassel pic.twitter.com/qfX2sHnR2M — Polizei Nordhessen (@Polizei_NH) December 13, 2019

War seit Oktober vermisst: 15-jährige Jasmina V. aus Kassel-Calden* wurde gefunden. Seit Anfang Oktober 2019 wurde die 15-jährige Jasmina V. vermisst. Im Januar 2020 tauchte sie wieder auf. Den Ermittlern gelang es den Aufenthaltsort der 15-Jährigen zu ermitteln.

