Mädchen (15) aus Limburg vermisst – Wer hat Samantha gesehen?

In Limburg (Hessen) wird die 15 Jahre alte Samantha vermisst. Die Polizei sucht nach dem Mädchen. Ganz Hessen ist angehalten, Hinweise zu geben.

Mädchen (15) aus Limburg an der Lahn (Hessen) wird vermisst

(15) aus (Hessen) wird vermisst Seit Donnerstag (12.12.2019) fehlt von der Vermissten jede Spur

Polizei Limburg bittet Öffentlichkeit in ganz Hessen um Hilfe und fahndet mit Foto

bittet Öffentlichkeit in ganz um Hilfe und fahndet mit Foto Samantha Morena Georg-Muthweiß wohnte zuletzt in Wohngruppe in Limburg

Limburg – Wo ist Samantha (15) aus Limburg an der Lahn (Hessen)? Seit Donnerstag (12.12.2019) wird das 15 Jahre alte Mädchen vermisst. Die Polizei Limburg hat jetzt ein Foto und die ihr bekannten Details zu der Vermissten veröffentlicht – in der Hoffnung, dass jemand die Jugendliche gesehen hat.

Vermisst! Von Samantha (15) aus Limburg in Hessen fehlt jede Spur

Die 15-jährige Samantha Morena Georg-Muthweiß lebt derzeit in einer Wohngruppe in der Diezer Straße im hessischen Limburg. Laut Polizei verließ das Mädchen die Wohngruppe am Donnerstag gegen 18 Uhr mit bislang unbekanntem Ziel. Seitdem fehlt von ihr jede Spur.

In einer Pressemitteilung beschreibt die Polizei Limburg Samantha wie folgt:

Sie ist etwa 1,60 Meter groß.

Die Jugendliche hat eine schlanke Figur.

Sie hat glatte und dunkle Haare, die sie schulterlang trägt.

Hessen: Mädchen aus Limburg wird vermisst – Polizei startet Zeugen-Aufruf

Am Tag, an dem Samantha in Limburg verschwand, soll sie den Ermittlern aus Hessen nach wie folgt bekleidet gewesen sein:

Sie trug eine dunkle Jacke.

Darunter hatte die 15-Jährige eine Apricot-farbigen Pullover an.

Außerdem war sie mit einer Jeans bekleidet.



Hessen: Vermisste hatte auch Bezugspunkte nach Gießen und Wetzlar

Das Mädchen aus Limburg soll nach Angaben der Polizei auch Bezugspunkte nach nach Gießen und Wetzlar haben. In ganz Hessen sind Menschen dazu aufgerufen, nach der Vermissten Ausschau zu halten.

Alle bisherigen Suchmaßnahmen der Polizei Limburg verliefen erfolglos. Samantha blieb verschwunden. Deshalb bittet die Polizei die Öffentlichkeit um Mithilfe. Wer Angaben zum Aufenthaltsort der Limburgerin machen kann, wird gebeten, sich bei den Beamten unter der Telefonnummer 06431-91400 zu melden.

