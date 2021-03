Mann vermisst: Polizei mit Hubschrauber in Grasellenbach bei Darmstadt im Einsatz

Ein 57-jähriger Mann im südhessischen Grasellenbach bei Darmstadt wird vermisst. Zur Suche setzt die Polizei Rettungshunde und einen Hubschrauber ein.

Grasellenbach – In Grasellenbach im südhessischen Landkreis Bergstraße wird ein Bewohner eines Pflegeheimes vermisst. Die Polizei hat umfangreiche Suchmaßnahmen eingeleitet, die bislang jedoch noch zu keinem Erfolg geführt haben.

Seit Donnerstag (04.03.2021) um 15 Uhr wird der 57-jährige Stefan Adam vermisst, der im Pflegeheim „Residenz Leben am Wald“ in Grasellenbach nahe Darmstadt lebt. Laut Polizei befindet er sich „möglicherweise in hilfloser Lage und wurde zuletzt im Bereich der Hammelbacher Straße gesehen“.

Grasellenbach nahe Darmstadt: Polizei sucht Vermissten Pflegeheimbewohner

Unmittelbar nach dem Verschwinden des 57-Jährigen im südhessischen Grasellenbach bei Darmstadt begannen Polizei und Freiwillige Feuerwehr mit der Suche nach dem Mann. Dabei kamen auch eine Rettungshundestaffel und ein Polizeihubschrauber zum Einsatz.

Die Polizei beschreibt den Vermissten wie folgt:

ca. 1,75 Meter groß

ca. 80 Kilogramm schwer

blonde Haare mit einer Stirnglatze

gekleidet mit einem rötlichen Sweatshirt

als auffällig gilt sein „schlurfender Gang“

Hinweise auf den Aufenthaltsort des Mannes nimmt die Polizeistation Waldmichelbach unter der Nummer 06207/ 940520 sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen. (jsc)

