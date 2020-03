Vermisst: Wo ist Pia aus der Wetterau?

Seit vergangenen Freitag wird Pia aus der Wetterau vermisst. Die Polizei bittet dringend um Zeugenhinweise.

Wetterau/Gedern - Seit Freitag, 13. März, wird die 14-jährige Pia B. aus Gedern in der Wetterau vermisst. Die Polizei bittet nun um Hilfe aus der Bevölkerung.

Pia ist etwa 175 cm groß und schlank. Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens trug sie ihr blondes Haar schulterlang und war bekleidet mit einer schwarzen Lederjacke, beigem Pullover, schwarzen Lederschuhen mit glitzernden Elementen sowie einer durchsichtigen Umhängetasche in Tigeroptik.

Vermisst: Vor allem im Raum Frankfurt unterwegs

Die 14-Jährige machte sich gegen 07.40 Uhr auf den Weg zur Schule und kehrte nicht, wie vereinbart, um 13.30 Uhr zurück. Erste Ermittlungen ergaben, dass sich Pia vorzugsweise im Raum Frankfurt aufhalten soll.

Hinweise zum Aufenthaltsort sowie sonstige relevante Informationen in diesem Zusammenhang bitte an die Kripo in Friedberg unter Tel.: 0 60 31/60 10 oder jede andere Polizeidienststelle.

