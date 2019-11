Vermisst: Polizei sucht Bruno R. aus Ranstadt - Teile von Kleidung gefunden

Die Polizei Mittelhessen sucht mit Hochdruck nach Bruno R. Ranstadt. Er war auf dem Weg zur Arbeit verschwunden.

Ranstadt - Wo ist Bruno R. aus Ranstadt? Das fragt auch die Polizei Mittelhessen. Der 56-Jährige ist seit dem frühen Donnerstagmorgen verschwunden. Gegen 5 Uhr hatte er sein Wohnhaus verlassen, dann verliert sich seine Spur.

Die Polizei sucht mit Hochdruck nach dem Mann aus der Wetterau: Am Donnerstagnachmittag und bis spät in die Nacht war unter anderem zweimal ein Hubschrauber im Einsatz, suchte nach dem Vermissten, zudem kamen ein Mantrailer und mehrere Flächensuchhunde zum Einsatz, wie die Polizei Mittelhessen erklärt. Die umfangreichen Suchmaßnahmen blieben jedoch bisher erfolglos, wie wetterauer-zeitung.de* berichtet.

Vermisster aus Ranstadt: Suche mit Hubschrauber nach Bruno R.

Einen Hinweis haben die Ermittler jedoch: Teile der Kleidung von Bruno R., mit der er am Donnerstagmorgen sein Wohnhaus verlassen hatte, wurden im Laufe des Tages an einer am Rathaus Ranstadt aufgebauten Bude des Weihnachtsmarkts gefunden. Wie die Polizei mitteilt, könnte der 56-Jährige gesundheitliche Probleme haben.

Nun wendet sich die Polizei Mittelhessen in dem Vermisstenfall an die Öffentlichkeit und fragt: Wer kann Hinweise auf den Verbleib von Bruno R. geben? Zuletzt wurde er am Donnerstagmorgen um 5 Uhr gesehen.

Die Polizei macht folgende Angaben zu dem Vermissten:

Bruno R. ist 56 Jahre alt

Er ist circa 1,60 Meter groß, schlank und hat kurze graue Haare

Aktuell trägt er - entgegen dem Bild, das die Polizei zur Verfügung gestellt hat - eine schwarze Brille. Möglicherweise ist er mit einer Tarnfleckhose bekleidet.

Ranstadt: Polizei sucht Bruno R. - Seit Donnerstagmorgen vermisst

Hinweise erbittet die Polizei in Büdingen unter Tel. 06042-9648-0. Wer hat Bruno R. zuletzt gesehen oder kann sogar Hinweise zu seinem aktuellen Aufenthaltsort geben?

