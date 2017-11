Vermisst: Wer hat dieses Mädchen (13) gesehen?

Ein Mädchen aus Neukirchen-Vluyn wird seit ihrem Einkauf in der Innenstadt von Datteln vermisst. Die Polizei sucht derzeit nach Zeugen.

Neukirchen-Vluyn - Von einem 13 Jahre altem Mädchen aus Neukirchen-Vluyn fehlt jede Spur. Wie die Polizei am Mittwoch, den 8. November, mitteilte, ist die Patientin in einer Kinder- und Jugendklinik in Datteln (Nordrhein-Westfalen) untergebracht gewesen. Zuletzt befand sie sich bei einem Einkauf in der Innenstadt von Datteln. Wohl gibt es Anhaltspunkte dafür, dass sich das Mädchen mittlerweile im Bereich Neukirchen-Vluyn aufhält.

Die Polizei bittet um Hinweise, um die 13-Jährige so schnell wie möglich zu finden. Sie wird wie folgt beschrieben:

ca. 162 cm groß

ca. 53 kg schwer

zierliche Figur

braune Augen

braune, lange Haare

Zuletzt trug sie eine graue Jogginghose mit pinker Aufschrift, einen rosa Pullover mit braunen und goldfarbenen Paletten und eine schwarze Jacke.

Informationen, die in dem Vermissten-Fall weiterhelfen können, nimmt das Kriminalkommissariat 11 in Wesel unter folgender Nummer entgegen: 0281 / 107-0.