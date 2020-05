Vermisst: Mann erneut verschwunden - Polizei bittet um Mithilfe

Vermisst: Bereits vor einigen Wochen ist ein Mann aus Wiesbaden verschwunden - nun sucht die Polizei erneut nach ihm. Die Polizei bittet um Mithilfe.

Ein Mann wird erneut in Wiesbaden vermisst

wird erneut in vermisst Er wurde zuletzt am Donnerstag (28.05.2020) gegen Mittag gesehen

Die Polizei hofft, ihm mit einem Foto wiederzufinden

Update vom Freitag, 29.05.2020, 12.17 Uhr: Ein 70 Jahre alter Mann wird erneut vermisst. Erst kürzlich wurde nach ihm gesucht. Die Polizei bittet auch diesmal wieder um Mithilfe. Denn der Mann ist dement und mitunter auch orientierungslos.

Bei dem Vermissten handelt es sich um Herr Nett. Verschwunden ist er wohl am Donnerstag (28.05.2020). Gegen Mittag wurde er das letzte Mal in einem Altenheim in der Riederbergstraße in Wiesbaden gesehen.

Die Polizei beschreibt den Mann, der in Wiesbaden vermisst wird, wie folgt:

70 Jahre alt

Circa 1,85 Meter groß und schlank

Grau-blonde Haare

Hinweisgeber werden gebeten, die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Rufnummer (0611) 345- 3333 oder jede andere Polizeidienststelle zu kontaktieren.

Vermisster in Wiesbaden: Mann taucht nach nur wenigen Stunden wieder auf

Update vom Dienstag, 19.04.2020, 13.52 Uhr: Die Polizei hat den 70-Jährigen aus Wiesbaden, der am Dienstagmittag als vermisst gemeldet wurde, wenige Stunden nach Beginn der öffentlich Fahndung wohlbehalten im Bereich Kohleck angetroffen. Ein Hinweis aus der Bevölkerung habe zu dem Fahndungserfolg geführt.

Erstmeldung vom Dienstag, 19.05.2020, 13.52 Uhr: Wiesbaden - Seit Montagmittag gegen 12.00 Uhr wird ein Mann aus Wiesbaden vermisst. Der 70 Jahre alte Mann lebte in einem Altenheim. Jetzt hofft die Polizei ihn mit einem Foto zu finden.

Vermisst: Mann bricht auf einen Spaziergang auf und kehrt nicht wieder zurück

Wie die Polizei Wiesbaden mitteilte, ist über den Fall des vermissten Mannes folgendes bekannt: Am Montag brach er auf einen seiner üblichen Spaziergänge auf. Die Pfleger und Pflegerinnen im Altenheim waren es gewohnt, dass der nun als vermisst gemeldete Mann spazieren ging und nach wenigen Stunden wieder zurückkam.

Gegen 12.00 Uhr Mittag sehen sie ihn ein letztes Mal. Dann verliert sich die Spur, seitdem wird der Mann vermisst. Er ist dement und mitunter auch orientierungslos.

Vermisst: So beschreibt die Polizei den vermissten Mann aus Wiesbaden

Die Polizei beschreibt den Mann, der in Wiesbaden vermisst wird, wie folgt:

70 Jahre alt

Circa 1,85 Meter groß und schlank

Grau-blonde Haare

Bekleidet war er zuletzt mit einer schwarzen Jogginghose und einer dunkelgrünen oder türkisen Jacke.

Wer etwas über den Aufenthaltsort des Vermissten aus Wiesbaden weiß oder ihn gesehen hat, wird gebeten, die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer: 0611 - 345- 3333 oder jede andere Polizeidienststelle zu kontaktieren.

