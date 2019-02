Vermisste Maddie: Taucht sie wieder auf? 13-Jährige macht Eltern neue Hoffnung

Auch wenn es dramatisch ist, aber ich denke die Eltern haben ihr Leben derart um diese Hoffnung gebaut, das sie inzwischen ihr eigenes Leben vergessen haben. Da wäre psychologische Hilfe dringend notwendig, die auch beinhaltet sich von dem Gedanken der Hoffnung zu verabschieden und das Schicksal zu akzeptieren. Ich denke das es zum Lebensinhalt geworden ist, aus dem sich die Eltern nicht mehr selbst befreien können. Selbst wenn das Mädchen noch leben sollte, es kann sich vielleicht nicht mal mehr daran erinnern wer ihre richtigen Eltern sind ( was auch sehr unwahrscheinlich ist, das sie geraubt wurde, damit andere ein Kind haben, das passiert meistens bei Babys.) Sie würden auch kein Kind mehr zurückbekommen, sondern eine erwachsene Person. In den Augen der Eltern wird denk ich mal immer noch dieses kleine süße Mädchen existieren. So weit ich mich da erinnere, wurden auch die Eltern lange verdächtigt, etwas mit dem Verschwinden ihrer Tochter zu tun zu haben. Es kann auch sein, das das so belastet war, das dieses nicht mehr trauern und damit abschließen, wieder Freude am Leben zu finden, wie ein Schuldeingeständnis von der Öffentlichkeit gesehen werden kann. Das Umfeld bestimmt schon manchmal mit wie lange jemand zu trauern hat, keinen neuen Partner finden sollte, ein neues Kind bekommen sollte, es einfach weitergehen darf. Diese Rolle der trauernden Eltern ist ja manifestiert, das sind die Eltern der verschwundenen Maddie, das weiß auch glaub ich jeder im Umfeld. Das hat für mich viel mit Schuldgefühlen zu tun und auch mit einer vielleicht selbstauferlegten Strafe, jetzt ein Leben lang diesen Zustand von Trauer und Trostlosigkeit aufrechtzuerhalten, auszuhalten. Dieses was wäre wenn wir, dieses oder jendes gemacht hätten, dann würde sich noch da sein.