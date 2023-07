Österreich: Deutsche Bergsteigergruppe beinahe von Lawine verschüttet

Von: Johannes Welte

An dieser Position harrte eine Bergsteiger-Gruppe aus Teisendorf aus. © Alpin- und Flugpolizei Salzburg

Großes Glück für eine deutsche Bergsteigergruppe im österreichischen Großglocknergebiet: Sie sind einer riesigen Lawine nur knapp entkommen.

Teisendorf/Kaprun – Im österreichischen Großglocknergebiet, ist eine Bergsteigergruppe einer Lawine nur knapp entkommen, wie die Polizei zuvor mitgeteilt hatte. Die Frauen und Männer (41 bis 61 Jahre alt) waren um sechs Uhr am Heinrich-Schwaiger-Haus oberhalb der Kapruner Stauseen zu einer Tagestour auf den Gipfel des Großen Wiesbachhornes (3564 Meter) aufgebrochen. Sie wollten über den Vorderen Bratschenkopf (3401 Meter) und den ausgesetzten Bratschen-Steig zur Schwarzenberghütte (2257 Meter) absteigen.

Die Retter und die Geretteten stellten sich nach der Bergung zu einem Gruppenfoto zusammen. © Landespolizeidirektion Salzburg

Mehrere Hundert Meter Schnee und Eis brachen ab

Um 15 Uhr löste sich in 2423 Meter Höhe im unteren Drittel des Steiges eine riesige Eis- und Schneelawine. „Dieser Bruch, der ein Ausmaß von mehreren hundert Höhenmetern hatte, versperrte den deutschen Urlaubern den Abstieg durch die geneigten und ausgesetzten Felsplatte“, heißt es bei der Salzburger Polizei. Noch dazu war nicht ausgeschlossen, dass weitere Schneemassen die Flanke herunterstürzen. Bereits vergangenes Jahr ist es im italienischen Dolomiten-Gebiet zu einem Lawinen-Unglück mit Bergsteigern gekommen.

Die Gruppe verzichtete auf den weiteren Abstieg, setzte einen Notruf ab und wurde schließlich mit dem Polizeihubschrauber „Libelle“ geborgen. Großer Vorteil war laut ORF der spezielle Helikopter, der auch an warmen Tagen in der dadurch noch dünneren Luft des Hochgebirges ausreichend Turbinenleistung und Auftrieb liefert. Die Bergsteiger wurden einer nach den anderen ins sichere Tal geflogen. Bereits im März wurde eine Bergsteigergruppe in Notruf gerettet.

Polizei: Bergsteigergruppe hatte unglaubliches Glück

Die Polizei beschreibt, wie knapp die Gruppe dem Tod entrann: „Die Erhebungen der Alpinpolizei ergaben, dass die Tourengruppe bei diesem Ereignis sehr viel Glück hatte. Hätten sich die mächtigen Schnee- und Eismassen nur kurze Zeit später gelöst, wäre die Gruppe in der Falllinie der Massen gestanden.“