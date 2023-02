Nick (22) in Kapstadt vermisst: Polizei-Panne – Seine Visa-Karte wurde schon vor Tagen gefunden

Von: Marc Dimitriu, Martina Lippl

Deutscher Urlauber in Kapstadt vermisst. Die Polizei sucht weiter nach dem 22-Jährigen. © South African Police Service

Was ist mit Nick passiert? Der 22-jährige Deutsche wird seit mehr als einer Woche in Kapstadt vermisst.

Update vom 23. Februar, 20:05 Uhr: Noch immer wurde der in Südafrika vermisste Nick nicht gefunden. Nun kommt raus, dass der Polizei vor Ort eine Panne unterlaufen ist, wie Zeitung People’s Post berichtet.

Denn die Polizei habe schon vor Tagen, am 16. Februar, eine Visa-Kreditkarte mit seinem Namen gefunden. Bei einer Razzia wurde diese im Haus zweier mutmaßliche Räuber (22 und 23) zusammen mit anderem Diebesgut entdeckt, nachdem die beiden festgenommen worden waren. Die Polizei hatten die Funde in einem Notizheft niedergeschrieben. Die Verbindung zu dem Fall des vermissten Nick wurde aber nicht hergestellt.

„Die Person wurde nicht bei uns als vermisst gemeldet, sondern bei der Polizeiwache in Pinelands“, erklärte Polizeisprecher Jerome Syster gegenüber der People’s Post. Die Polizei in Hout Bay wurde erst viel später über den Vermisstenfall informiert. Da hatte niemand mehr an die Liste, auf der Nicks Visa-Karte vermerkt wurde, gedacht. Die beiden Verdächtigen sollen nun befragt werden.

Deutscher in Kapstadt weiter vermisst – Polizei grenzt Suchradius nach Nick (22) ein

Erstmeldung vom 23. Februar 2023:

Kapstadt – Rettungsboote der Küstenwache, Polizeitaucher und Drohnen sind vor der Küste Kapstadts auf der Suche nach dem vermissten 22-Jährigen aus Deutschland im Einsatz. Auch die Bergwacht durchkämmte beliebte Wanderwege in der Gegend. Zunächst leider ohne Erfolg. Von Nick fehlt bislang jede Spur.

Deutscher in Kapstadt weiter vermisst: Polizei grenzt Suchradius ein

Seit dem Valentinstag (14. Februar) gilt der deutsche Urlauber in Kapstadt als vermisst. Der 22-Jährige wurde zuletzt in Hout Bay auf dem Hangberg-Trail gesehen, der Hout Bay und Sandy Bay verbindet, sagte ein Leiter der NSRI-Station Hout Bay. Die Ermittler der Polizei gehen davon aus, dass der junge Mann zum Wandern gehen wollte. Der Weg auf den Karbonkelberg (653 Meter) führt an der Küste entlang. Die bei Touristen beliebte Wanderroute beginnt im Kapstädter Vorort Hout Bay. Doch die Tour hat ihre Tücken. Sie führt über einen brüchigen Pfad an der Steilküste entlang. „Am Ende der Strecke wird es abenteuerlich“, viele Sandabschnitte auf dem Weg könnten für eine Rutschpartie sorgen. Gutes Schuhwerk sei unerlässlich.

Seine Familie hatte zuvor auf einer Facebook-Seite für Deutsche in Kapstadt (Germans in Cape Town) Alarm geschlagen und eine Suchanzeige nach Nick veröffentlicht. Der 22-Jährige soll sich am Donnerstag für einen Surf-Kurs angemeldet haben, dort aber nie erschienen sein. Auch seine Kleidung und Wertgegenstände würden sich noch in der Unterkunft befinden. Seit Mittwochnachmittag (15. Februar) habe es keinen Kontakt mehr zu dem jungen Mann gegeben.

Kapstadt: Bisher kein Lebenszeichen von Nick aus Deutschland

Laut Berichten der Polizei hatte der 22-Jährige seine Unterkunft in einem Vorort von Kapstadt am 14. Februar gegen 10 Uhr verlassen. Danach soll Nick in dem Einkaufzentrum V&A Waterfront gesehen worden sein. Von dort soll er seiner Mutter noch ein Foto geschickt haben, berichtet RTL. Er habe einen Hut kaufen wollen und um ihre Meinung gebeten. Im Vorort Hout Bay soll ihn eine Überwachungskamera gefilmt haben. Dann verliert sich seine Spur. (ml)