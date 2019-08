Golf-Fahrer knallt gegen Linienbus – Augenzeugen wählen sofort Notruf

Im westfälischen Versmold kam es zu einem heftigen Zusammenstoß zwischen einem Wagen und einem Bus. Ein PKW-Fahrer hatte das öffentliche Verkehrsmittel offenbar beim Abbiegen übersehen. Plötzlich krachte es.

Verkehrsunfall in Versmold

Unglücksstelle gesperrt

Zahlreiche Kräfte im Einsatz

Versmold – Das Unglück ereignete sich am Dienstagmorgen auf der Rothenfelder Straße in Versmold. Ein Golf-Fahrer (78) war gegen 9.50 Uhr auf der besagten Straße unterwegs. An der Kreuzung zum Westheider Weg wollte er links abbiegen. Nach Polizeiangaben stoppte er dazu seinen Wagen. Als sich von links der Linienbus näherte, wolle der Fahrer plötzlich seine Fahrt fortsetzen, wie owl24.de* berichtet.

Crash in Versmold: Zwei Verletzte

Im Kreuzungsbereich Rothenfelder Straße / Westheider Weg in Versmold kam es schließlich zu einer heftigen Kollision der beiden Fahrzeuge. Bei dem Zusammenstoß wurde der Mann im Golf eingeklemmt. Augenzeugen eilten zur Hilfe und verständigten die Einsatzkräfte. Der Feuerwehr gelang es schließlich den 78-Jährigen aus dem PKW zu befreien. Er und seine Beifahrerin (77) wurden schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht.

Durch die Wucht des Aufpralls schleuderte der PKW über die Fahrbahn und rammte ein Abschleppfahrzeug. Dessen Fahrer blieb jedoch unverletzt. Wegen Aufräum- und Bergungsarbeiten war die Unglücksstelle in Versmold für mehrere Stunden gesperrt worden.

Nach Kollision in Versmold: Bus-Insassen hatten Glück

Obwohl der Bus das Auto frontal an der linken Fahrzeugseite erfasste, kamen in dem öffentlichen Verkehrsmittel keine Fahrgäste zu Schaden. In dem Linienbus befanden sich lediglich der Fahrer sowie ein Junge. Beiden Personen geht es gut. Der Golf wurde stark beschädigt und musste nach dem Unfall in Versmold abgeschleppt werden. Die Beamten schätzen den entstandenen Sachschaden auf etwa 20.000 Euro.

Erst vor kurzem war ein 25-Jähriger in Versmold mit seinem Wagen verunglückt, nachdem er an einer Kreuzung links abbog. Bei dem Manöver übersah er ein Auto. Es kam ebenfalls zu einer heftigen Kollision mit Verletzten.

