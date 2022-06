„Wir sind traumatisiert“: Frauen entdecken versteckte Kameras in Airbnb-Wohnung

Von: Yasina Hipp

Unter anderem in dieser Sprinkleranlage waren laut Berichten der Betroffenen eine versteckte Kamera installiert. © Screenshot/Twitter/Foxytaughtyou

Zwei Frauen entdecken in ihrer Airbnb-Wohnung versteckte Kameras. Sie melden den Vorfall der Polizei und teilen ihre Erfahrung in den sozialen Medien.

Philadelphia (USA) - Es sollte ein angenehmer Urlaubsaufenthalt in Philadelphia (Bundesstaat Pennsylvania) für zwei Frauen werden - nach einer beängstigenden Entdeckung wird es zur absoluten Horrorvorstellung. Die Twitter-Userin „Foxytaughtyou“ und ihre beste Freundin buchten sich über Airbnb eine Unterkunft. Nach ihrer Ankunft seien die beiden auf der Couch der Wohnung eingeschlafen, wie „Foxytaughtyou“ auf Twitter und TikTok berichtet. Als sie wieder aufwachten, fiel den beiden demnach eine versteckte Kamera ins Auge. Und diese sollte nicht die einzige in der Airbnb-Wohnung bleiben.

Airbnb: Mehrere Kameras in der Sprinkleranlage und auch im Badezimmer

Nach den Erzählungen der jungen Frau entdeckten sie und ihre Begleiterin weitere versteckte Kameras. Im Wohnzimmer, in der Küche, im Bad und im Schlafzimmer befanden sich die Kameras in der Sprinkleranlage an der Decke montiert. Mit bloßem Auge kaum zu erkennen. „Wir entdeckten, dass die Sprinkler ein Kamera-Objektiv hatten. Wir haben uns auf den Stuhl gesetzt und einen Blitztest mit diesen Sprinklern gemacht“, berichten die Frauen. Sie halten ihre Entdeckungen mit ihren Smartphones fest und veröffentlichten diese auf den Twitter- und TikTok-Kanälen.

Airbnb reagiert mit Sperrung und Löschung

Nach ihrer Entdeckung verließen die beiden die Wohnung. „Wir sind traumatisiert. Das ist so beängstigend! Gott sei Dank haben wir die Kameras bemerkt und sind da raus gekommen“, berichten die Frauen. Die alarmierte Polizei konnte auf dem Grundstück daraufhin allerdings keine weiteren Kameras finden, und auch ob die Frauen gefilmt worden sind, ist unklar. Auch insgesamt kann der Wahrheitsgehalt der Berichte der Frauen an dieser Stelle nicht abschließend bestätigt werden.

Die Vermieterplattform Airbnb betont gegenüber der britischen Nachrichtenwebseite The Independent, dass versteckte Kameras natürlich strengstens verboten seien und gegen die Richtlinien des Unternehmens verstoßen würden. Der Vermieter sei gesperrt worden und die Wohnung von der Plattform entfernt, so Airbnb.

