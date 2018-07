Verurteilter Drogenhändler wohl Teil eines großen Heroin-Netzwerks

Ein Drogenhändler, der im Nordhessischen Hofgeismar zu sieben Jahren Haft verurteilt worden ist, soll Teil eines millionenschweren Heroin-Netzwerks sein

Hofgeismar. Ein 37-jähriger Mann aus Hofgeismar ist zu sieben Jahren Haft verurteilt worden, er hatte mit Heroin in erheblichen Mengen gehandelt. Im Zuge der Ermittlungen kam allerdings heraus: Er ist Teil eines Heroin-Netzwerks, in dem rund 120 Kilo Heroin in zwölf Jahren umgesetzt wurde - mit einem Gesamterlös von etwa 1,2 Millionen Euro.

"Das ist eine Hausnummer, wie sie selten vorkommt", sagt Polizeisprecher Torsten Werner gegenüber der HNA. Ein weiterer Untersuchungshaftbefehl gegen den Mann wurde erlassen, um die Ermittlungen zu vereinfachen.

Was dem Hofgeismarer konkret vorgeworfen wird, erfahren Sie bei den Kollegen der HNA.

