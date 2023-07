„Das ist ein Alien“ – Video zeigt seltsame Verwandlung von Tier aus der Tiefsee

Von: Sophia Lother

Teilen

Aufruhr um Video: Nutzer wundern sich um eine alienhafte Kreatur, die scheinbar wahllos ihre Form verändern kann. Was steckt dahinter?

Bremen – Nicht nur in den Tiefen des Weltalls befinden sich noch unendlich viele außergewöhnliche und fremdartige Lebensformen. Auch in der Tiefsee lauern bisher ungeahnte Schrecken und Geheimnisse. So beschäftigten mysteriöse Eier jahrelang die Forschung, bis klar war, es handelt sich um die Nachkommen eines Geisterhais. Doch das meiste, was in der Tiefsee umherschwimmt, ist dem Menschen noch vollkommen unbekannt. Zu diesem beunruhigendem Schluss kam eine Tiefsee-Studie bereits im Jahr 2022. Demnach sind uns rund zwei Drittel aller dort lebenden Organismen noch nicht bekannt – sogar der Mond ist weit besser erforscht, als die Untiefen unserer Erde.

Daher ist es nicht verwunderlich, dass Fotos und Videos von den Tieren der Tiefsee, immer wieder für Wirbel sorgen. Ein Video zeigt nun eine Kreatur, die für gewöhnlich in den Tiefen des Meeres ihr Unwesen treibt. Im Netz sorgt der Fund für Aufsehen, viele Nutzer sind sich sicher: „Das ist ein Alien“, denn die schier mystische Verwandlung, die dieses Tier vollzieht, scheint geradezu außerirdisch zu sein.

„Alien“ in Meer entdeckt - Nutzer drehen durch

In dem Video, das auf der Plattform Reddit geteilt wurde, ist zunächst nur eine seltsame Form zu erkennen, an die die Kamera immer wieder heranzoomt. Sie erinnert an eine Art Raumschiff, das stumm durchs Wasser gleitet. Plötzlich zieht sich das schwarze Gebilde zu einer Kugel zusammen, bevor sich, wie aus dem Nichts, ein Tier herauszuwinden scheint.

Video von Alien-artigem Unterwasser-Tier erstaunt Nutzer

„Das ist zu 100 Prozent eine Alien-Drohne“, schreibt ein Nutzer. Ein anderer: „Ich sage nicht, dass es Aliens sind, aber es sind Aliens“. Doch wie so oft findet sich in den Kommentaren ein findiger Nutzer, der das Rätsel um die Unterwasserkreatur schnell aufklären kann: „Hierbei handelt es sich um eine Art biolumineszierende Rippenqualle, die von einem ROV [ferngesteuertem Unterwasserroboter Anm. d. Red.] im Indischen Ozean in einer Tiefe von rund 1096 Metern gefilmt wurde.“

Rippenqualle Wissenschaftlicher Name Ctenophora Klassen Tentaculata, Nuda Lebensraum In bis zu drei Kilometern Tiefe

Seltsames Schauspiel in Video: Forscherin erklärt, was es mit der Rippenqualle aus der Tiefsee auf sich hat

Auch Posts auf anderen Portalen wie beispielsweise TikTok unterstützen diese Erklärung. Dennoch, das Tier aus der Tiefsee sorgt für Erstaunen im Netz. Wie die Forscherin Cornelia Jaspers vom GEOMAR Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung in Kiel gegenüber National Geographic erklärt, gehören die Rippenquallen zu einem eigenen Stamm im Reich der Tiere. „Im Gegensatz zu Würfel- oder Schirmquallen gehören sie nicht zu den Nesseltieren, denn sie besitzen keine Nesselkapseln, in denen das Gift sitzt. Rippenquallen fangen ihre Beute mit Klebezellen. Die übergreifende Bezeichnung für die Organismen ist ‚gelatinöses Plankton‘“, stellt sie klar. (slo)