Klimaaktivisten attackieren erneut Kunstwerke: Mailand und Paris in Mehl und Farbe getaucht

Von: Anna Lorenz

Teilen

Italienische Mitglieder der Klimagruppe „Letzte Generation“ haben in Mailand ein Kunstwerk von Andy Warhol mit Mehl beworfen, in Paris wurde von Aktivisten eine Statue mit Farbe überschüttet.

Update vom 18. November, 19.28 Uhr: Auch in Paris haben Klimaaktivisten am Freitag (18. November) ein Kunstwerk attackiert. Die Statue „Pferd und Reiter“ des US-Bildhauers Charles Ray, die seit Anfang 2022 vor dem Pinault-Museum in der alten Handelsbörse steht, wurde mit orangener Farbe überschüttet. Außerdem zogen die Mitglieder der Gruppierung „Dernière Rénovation“ dem Reiter ein weißes T-Shirt mit der Aufschrift „We have 858 days left“ (dt.: „Uns bleiben noch 858 Tage“) an. Damit solle auf die angeblich noch verbleibende Zeit zum Abwenden einer Klima-Katastrophe hingewiesen werden. „Handelt bitte, reagiert“, hieß es von den Aktivisten. „Die Klimakonferenzen werden uns nicht retten, jeder weiß das. Ziviler Widerstand ist unsere einzige Hoffnung.“

Frankreichs Kulturministerin Rima Abdul Malak äußerte sich mittlerweile zu dem Geschehenen. „Der Öko-Vandalismus geht in die nächste Runde: Eine ungeschützte Skulptur von Charles Ray wurde in Paris mit Farbe besprüht. Vielen Dank an die Restauratorinnen, die schnell eingegriffen haben“, erklärte sie, nachdem die Farbe wieder entfernt werden konnte. „Kunst und Ökologie sind keine Gegensätze. Sie sind vielmehr gemeinsame Anliegen“.

„Letzte Generation“ schlägt in Mailand zu: Warhol-Installation mit Mehl beworfen – „Werteheuchelei“ oder „Mist“?

Erstmeldung vom 18. November, 18.56 Uhr: Mailand – In der italienischen Metropole Mailand attackierten am Vormittag des Freitags (18. November) Aktivisten im Kulturzentrum Fabbrica del Vapore ein dort ausgestelltes Auto-Kunstwerk des US-amerikanischen Pop-Art-Künstlers Andy Warhol. Die Akteure sind Mitglieder der Gruppe „Letzte Generation“, die bereits seit mehreren Wochen immer wieder Kunstwerke angreift.

„Letzte Generation“ greift in Italien Andy-Warhol-Kunstwerk mit Mehl an

Mit insgesamt acht Kilogramm Mehl bewarfen die Frauen der italienischen Sektion der Klimaaktivistengruppe „Letzte Generation“ den bemalten Sportwagen, bevor Sicherheitsmitarbeiter die beiden Aktivistinnen aus dem Raum zerrten. Wie die Gruppe mitteilte, wollte man mit der Aktion auf den „Kollaps des Klimas“ aufmerksam machen. Erst kürzlich wurde im australischen Canberra ein bekanntes Warhol-Kunstwerk Ziel der „Letzten Generation“.

„Die Kunstwerke wurden ins Visier genommen, um die Werteheuchelei unserer Gesellschaft hervorzuheben“, hieß es. Es gebe Empörung über die „simulierte Zerstörung von Kunstwerken“, aber über die Zerstörung der Natur herrsche Gleichgültigkeit. Man habe geplant, sich außerdem an den Fensterscheiben der Installation festzukleben, was allerdings misslang. Auch am Münchner Stachus griffen Mitglieder der Gruppe bereits zu Kleber, wurden daraufhin aber in Polizeigewahrsam genommen.

„Würden die Medien die Wahrheit sagen, würde die gesamte Bevölkerung dringende Veränderungen fordern. Leider geschieht dies nicht, das Problem wird immer noch marginalisiert oder gar geleugnet: dazu fühlen wir uns verpflichtet!“, kommentierte die Gruppe auf der Social-Media-Plattform Twitter eine Videoaufnahme der Aktion.

„Letzte Generation“ sorgt mit mehreren Aktionen für Aufmerksamkeit – und Kritik

Wie die Nachrichtenagentur dpa berichtet, zeigt ein anderes Video, wie ein aufgebrachter Mann eine Aktivistin anbrüllt: „Wir sehen dich nicht, wie du die Erdölfirmen anschreist. Wir sehen dich nicht vor den Mega-Schiffen in Venedig. Wir sehen dich mit Mehl vor einem Auto. Verstehst du diesen Mist?“

Die Gruppe „Letzte Generation“ hatte in den vergangenen Wochen mit mehreren Aktionen für Furore gesorgt. Verschiedene Kunstwerke wurden von den Aktivisten bisher mit Lebensmitteln beworfen, doch auch in den Straßenverkehr griffen die Protestierenden mit Sitzblockaden ein. Insbesondere der Tod einer Berliner Radfahrerin bescherte der Gruppe weltweit massive Kritik. Auch in Deutschland beschäftigt sich die Bundespolitik zunehmend damit, wie die „Letzte Generation“ einzuschätzen ist.