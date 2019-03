Fahrstuhl bleibt stehen - aber DAS sollten Sie niemals tun

Wie verhalten Sie sich richtig, wenn Sie in einem Aufzug steckenbleiben? Diese fünf Tipps sollten Sie dabei beachten.

München - Für Menschen mit Angst vor engen Räumen, ist das der absolute Alptraum. Stromausfall oder technischer Defekt: Plötzlich bleibt der Wer im Aufzug stecken bleibt, fühlt sich zuerst hilflos der Situation ausgeliefert. Wie der die Maus in der Falle hängen Sie in der zwischen den Stockwerken. Doch wir sagen Ihnen, wie Sie sich aus dieser Situation befreien können und warum Sie eine Sache niemals tun sollten.

1. Bleiben Sie ruhig

Vermeiden Sie Panik. Stattdessen atmen sie ruhig ein und aus. Beruhigen Sie auch anderen Personen, die mit ihnen festsitzen. Halten Sie Smalltalk und lenken Sie die Person durch ein Gespräch ab.

2. Zuerst diesen Knopf drücken

Anstatt gleich den Service zu alarmieren, können Sie nochmal die Stockwerktaste drücken. Möglicherweise setzt sich der Fahrstuhl dadurch wieder in Bewegung. Manchmal hilft es auch die Taste länger zu drücken.

Übrigens: Mehrere Stockwerktasten gleichzeitig zu drücken bringt in der Regel nichts.

3. Notruftaste drücken

Wenn gar nichts geht, drücken Sie die Notruftaste. In jedem Fahrstuhl weltweit ist sie durch ein Klingel-Symbol gekennzeichnet. Auch hier kann es sein, dass sie die Taste länger gedrückt halten müssen, um an den Notdienst weitergeleitet zu werden. Ist über die Taste niemand zu erreichen, rufen Sie über ihr Smartphone die Feuerwehr (-112) oder die Polizei (-110).

4. Kein Handynetz

Oh je, das kann natürlich passieren, wenn Sie in einem Kellergeschoss feststecken. Dann hilft nur noch das: Rufen Sie so laut es geht nach Hilfe. Der Aufzugschacht wirkt wie riesiges Sprachrohr und transportiert die Schallwellen ihrer Rufe möglicherweise in andere Stockwerke.

5. Das sollten Sie niemals machen

Hollywood macht es vor. Oft klettern die Protagonisten heldenhaft durch die Notklappe in den Aufzugschacht, um von dort auszum nächsten Stockwerk zu klettern. Bloß nicht nachmachen. Bei diesem Versuch kann es passieren, das Sie mehrere Meter in die Tiefe stürzen, sollte der Fahrstuhl sich plötzlich wieder in Bewegung setzten.

