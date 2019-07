Drama in Freizeitpark kostet zwei jungen Männern das Leben

In einem indischen Freizeitpark bricht der Arm eines Karussells ab. Zwei Tote und 29 Verletzte fordert das Unglück.

Indien - Dramatische Momente spielten sich am Montagnachmittag in einem Freizeitpark in der indischen Stadt Ahmedabad ab: Ein Karussell schaukelt hin und her als plötzlich der Arm des Fahrgeschäfts nachgab.

Zu diesem Zeitpunkt sitzen über 30 Menschen in dem Karussell. Laut indischen Medien stürzte die Konstruktion sechs Meter in die Tiefe und prallte auf dem Boden auf. 29 Personen wurden schwer verletzt. Mindestens zwei Menschen überlebten die Tragödie nicht. Es handelt sich bei den Toten um einen 22-Jährigen und einen 24-Jährigen. Ein Video auf Twitter zeigt die Ausmaße der Katastrophe:

Die Schwerverletzten wurden in ein nahegelegenes Krankenhaus eingeliefert. Mindestens drei von ihnen befinden sich laut der Times of India in einem kritischen Zustand. Die Ursache des Unfalls ist noch unklar.

