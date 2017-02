Video: Deutsche Kampfjets begleiten indisches Flugzeug

Karlsruhe - Ein indisches Passagierflugzeug hat eine falsche Funkfrequenz benutzt und so den Einsatz von zwei Abfangjägern über Deutschland ausgelöst. In dem Flugzeug befanden sich über 330 Menschen.

Wie die Deutsche Flugsicherung DFS am Montag bestätigte, geschah das Missverständnis schon am Donnerstag. Demnach alarmierte die tschechische Flugsicherung in Prag die deutschen Kollegen in Karlsruhe, nachdem sie am Nachmittag den Kontakt zu einer Maschine des Fluglinie Jet Airways verloren hatte. Diese alarmierten die Luftwaffe, die vorsorglich zwei Militärmaschinen startete. Insgesamt dauerte es rund zehn Minuten, bis die Verbindung zum Flug 9W 118 von Mumbai nach London wiederhergestellt war.

Jet Airways bestätigte den Vorfall, nachdem auf Twitter ein Video einer Passagiermaschine verbreitet wurde, die von zwei kleineren Maschinen begleitet wurde. Auch die Fluglinie bezeichnete das Aufsteigen der Abfangjäger als Vorsichtsmaßnahme. „Der Flug mit 330 Gästen und 15 Crewmitgliedern landete schließlich ohne Zwischenfall in London“, hieß es weiter. Die Besatzung des Flugzeuges werde bis zur Klärung des Vorfalls zunächst nicht weiter eingesetzt.

dpa

