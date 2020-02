Astronom macht erstaunliche Entdeckung: Erde hat einen zweiten Mini-Mond

Seit drei Jahren umkreist unerkannt ein Mini-Mond unsere Erde. Nun wurde er entdeckt.

Kürzlich wurde ein Mini-Mond in der Erdumlaufbahn entdeckt

in der Erdumlaufbahn entdeckt Offenbar befand sich dieser schon seit drei Jahren hier

hier Der Asteroid wird uns schon bald wieder verlassen

Arizona - Seit etwa drei Jahren hat unsere Erde einen zweiten, kleinen Trabanten bekommen. Obwohl es sich in Wahrheit um einen Asteroiden handelt, ist sein Verhalten eher ungewöhnlich. Diese tauchen nämlich für gewöhnlich entweder in die Erdatmosphäre ein und verglühen, oder sie verlassen postwendend wieder die Umlaufbahn.

Weltraum: Neuer Mond entdeckt

Der Mini-Mond, der auf den Namen 2020 CD3 hört, hat einen Durchmesser von nur 1,9 - 3,5 Metern und ist damit in etwa so groß wie ein Kleinwagen. Das erklärt auch, dass der Asteroid so lange unentdeckt geblieben ist, genauer gesagt bis zum 15. Februar 2020, als der Astronom Kacper Wirzchos ihn durch ein Teleskop der amerikanischen Universität von Arizona entdeckte.

Weltraum: Seit drei Jahren in der Umlaufbahn

Seine Berechnungen haben ergeben, dass der Kleine vor etwa drei Jahren in die Erdumlaufbahn eingetreten ist. Lange werden wir allerdings nicht mehr Gelegenheit haben, ihn zu bewundern, denn schon im April wird er uns voraussichtlich wieder verlassen.

Vor kurzem entdeckten Forscher eine “Brezel“ im Weltall: Sie ist rund 700 Lichtjahre von uns entfernt.

Rubriklistenbild: © pixabay/Buddy_Nath