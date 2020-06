Reparatur während der Fahrt: Männer werkeln an Lkw - ein Detail erscheint extrariskant

Zwei Männer reparieren einen Lkw - während der Fahrt! So zeigt es ein kurioses Video. Besonders springt ins Auge, wo auf dem Lkw sich die Männer befinden.

Ein kurioses Video einer Lkw -Reparatur während der Fahrt tauchte im Netz auf.

einer -Reparatur während der tauchte im Netz auf. Zwei Männer scheinen einen Defekt beseitigen zu wollen.

beseitigen zu wollen. Ein Detail wirkt dabei besonders riskant.

Während der Fahrt einen Lkw reparieren? Für die zwei Männer in einem neuen viralen Video scheint das unausweichlich gewesen zu sein. Der Clip tauchte im Internet auf und verbreitete sich über soziale Netzwerke. Zu sehen ist ein weißer Lkw, der auf einer Art Landstraße fährt. Für die Werkstatt hatten diese Männer offenbar keine Zeit - sie sind einfach losgefahren und versuchen, währenddessen den Defekt zu beheben.

Reparatur während der Fahrt: Männer beheben Defekt an Lkw - ein Detail erscheint besonders riskant

Ob es sinnvoll ist, das Prinzip „Zeit ist Geld“ so wörtlich zu nehmen, ist fraglich. Denn besonders sicher sieht die Aktion nicht aus. Zum einen scheinen die Männer, dieauf dem Lkw hocken, um ihn zu reparieren, nicht gesichert zu sein. Zum anderen ist unklar, ob es sich um einen Motorschaden oder einen anderen Defekt handelt und ob es zielführend ist, diesen während der Fahrt zu beheben.

Bedenkt man, wie der Lkw repariert wird, dann erscheint das Ganze besonders riskant: mit einem gekippten Führerhaus. Der Mann am Steuer hat seine Blickrichtung in dem Video nicht mehr nach vorn, sondern zur Straße. Wie gut sich das Fahrzeug in dieser Position lenken lässt, ist ebenso fraglich.

Reparatur während der Fahrt: Männer werkeln an Lkw - wo spielt die Szene?

Von wem das Video, auf dem Männer einen fahrenden Lkw reparieren, stammt, ist unklar. Es tauchte auf den sozialen Netzwerken auf und verbreitete sich dort. Zwar ist das Nummernschild des Fahrzeugs zu sehen, aber kaum lesbar. Wo die Szene spielt, ist demnach auch nicht bekannt. Twitter- und Instagram-User jedenfalls nutzen die Gelegenheit für lustige Posts. Sie betitelten das Video mit Sätzen wie „Wie macht man Politik während einer Pandemie?“

Wie macht man Politik während einer Pandemie?https://t.co/VF1n94F3vF — Rob Vegas (@robvegas) May 18, 2020

